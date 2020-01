'No hay ninguna posibilidad de tramitar la extradición con Maduro'

El Gobierno Nacional cerró la puerta a cualquier posibilidad de pedirle al régimen de Nicolás Maduro la entrega de la exparlamentaria Aida Merlano Rebolledo, prófuga de la justicia desde el pasado 1.° de octubre de 2019 y capturada este lunes en el piso 11 del edificio Costa del Sol, en Maracaibo, a las 9:40 de la mañana. ¿Existe alguna posibilidad de tramitar la extradición con el gobierno de Nicolás Maduro?, le preguntó EL TIEMPO a la canciller Claudia Blum. "Ninguna", respondió de manera tajante.

La detención en ese país de Merlano y la incertidumbre para traerla —aquí le esperan 15 años de prisión por un delito electoral cometido en las elecciones legislativas de 2018— abren un nuevo capítulo en las difíciles relaciones entre Bogotá y Caracas. Por eso, EL TIEMPO entrevistó a la Ministra de Relaciones Exteriores.



El Gobierno de Colombia informó que se entenderá con el presidente interino Juan Guaidó para el caso de la señora Aida Merlano. Pero ¿a quién se le va a hacer entrega de la solicitud para traerla al país?

Cuando el juez competente, que es la Corte Suprema de Justicia, haga el requerimiento de extradición, la Cancillería presentará la solicitud a la embajada de Venezuela en Colombia que representa al gobierno del presidente Guaidó.

¿Ese será el paso formal que dará ahora Colombia?

Si el juez competente solicita la extradición, como indiqué, corresponde a Cancillería presentarla a través del canal diplomático que, en este caso, es la embajada de Venezuela en Bogotá para que la petición siga el trámite previsto en la Constitución de ese país.

Pero en vista de la realidad en la que está el presidente interino, Juan Guaidó, ¿tiene sentido pedirle a él la extradición?

Juan Guaidó es el presidente de Venezuela, reconocido por Colombia y por casi 60 países del mundo. En su calidad de representante del Estado venezolano es el único interlocutor para este tema.

¿Pero el Gobierno tiene claro que Guaidó no podrá hacer nada?

A pesar de la usurpación institucional que ejerce el régimen de Maduro, Guaidó cuenta con instancias decisorias legítimas juramentadas ante la Asamblea Nacional que preside y que podrían intervenir, y tiene un respaldo internacional sólido que debería generar presión para que se respeten las obligaciones internacionales de lucha contra la impunidad.



Puede ocurrir una situación contraria al propósito del Gobierno de Colombia, y es la de que al pedirle a Guaidó la extradición de Merlano al final lo deja en evidencia de que no puede ejercer el poder...

Por el contrario, si a pesar de las instrucciones del presidente Guaidó no se produce la extradición, estaríamos ante otra prueba más de la desinstitucionalización de ese país, y no será Guaidó el afectado, pues toda gestión que él realice para evitar la impunidad y asegurar la cooperación judicial tiene que ser reconocida por los propios venezolanos.

¿Existe alguna posibilidad de tramitar la extradición con el gobierno de Nicolás Maduro?

Ninguna. Colombia no reconoce la legitimidad del régimen de Maduro ni de las entidades cooptadas por el dictador, que están suplantando a la institucionalidad democrática de ese país. No tenemos relaciones diplomáticas con ese régimen y no procede tramitar una solicitud de extradición con Maduro.

¿Cómo interpreta la Cancillería que aparentemente los jefes de las disidencias de las Farc —'Iván Márquez', 'Santrich', el 'Paisa'—, los jefes del Eln y otras bandas criminales estén en Venezuela y a ellos nunca los capturen y a Merlano sí?

Es otra realidad que verifica la denuncia permanente de Colombia y de otros países del hemisferio sobre cómo el régimen ilegítimo de Maduro está favoreciendo al terrorismo y otras actividades delictivas en la región. Todo, incumpliendo las obligaciones internacionales de no albergar o prestar ningún tipo de apoyo a terroristas.

¿Existe en el Gobierno Nacional una teoría de por qué la señora Aida Merlano huyó hacia Venezuela?

Ese tema está por fuera de la órbita de competencias de la Cancillería.



A propósito, ¿tiene el Gobierno Nacional alguna información de que otras personas que huyen de la justicia estén hoy en Venezuela?

No le corresponde a la Cancillería por razones de competencia otorgar esa información.

Si Aida Merlano tiene circular roja de la Interpol, ¿significa que el gobierno de Maduro está obligado a entregársela a la Interpol?

Las circulares rojas son un mecanismo de cooperación internacional que permite a los Estados ubicar y detener con fines de extradición a las personas que huyen de la justicia. Quienes han detenido a Merlano en territorio venezolano están obligados a hacer efectivas estas circulares.

Si es así, ¿qué pasa si no la entrega?

Sería un incumplimiento más de ese régimen frente a los compromisos internacionales en materia de lucha contra el delito y contra la impunidad, así como los de cooperación para la entrega de fugitivos a la justicia.

¿El lío con Aida Merlano podría poner a pensar al Gobierno colombiano en la posibilidad de abrir algún tipo de canal diplomático con el gobierno de Maduro?

Repito que Colombia no reconoce el régimen ilegítimo de Maduro, y esto descarta cualquier posibilidad de interlocución con este.



El gobierno de Maduro está interesado en la extradición de algunos venezolanos que están en Colombia. ¿Se podría pensar en alguna especie de canje?

La extradición, como mecanismo de cooperación judicial, no funciona bajo la óptica de acuerdos entre Estados para canjes de personas. Lo que busca la extradición es evitar la impunidad y garantizar la administración de justicia. Sin embargo, reitero que no es viable entablar interlocución o diálogo con un régimen dictatorial como es el de Maduro.

En el caso concreto con Venezuela, ¿qué mecanismos tenemos vigentes y cuáles aplican? ¿Extradición? ¿Deportación?

La deportación o la expulsión no son mecanismos de cooperación judicial internacional, sino decisiones internas de carácter migratorio que cada Estado adopta discrecionalmente con base en sus normas migratorias.



¿Y en el caso de una fugitiva?

Frente a un caso penal de una persona prófuga de la justicia, con Venezuela opera el acuerdo vigente sobre extradición de 1911, y Colombia pedirá aplicarlo a la autoridad legítima de Venezuela para cerrar cualquier espacio a la impunidad.

