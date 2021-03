Gobierno descarta cualquier acción ofensiva en Venezuela

El ministro del Interior, Daniel Palacios, reiteró en la mañana de este lunes de manera categórica que el Gobierno Nacional no llevará a cabo ninguna acción ofensiva "al otro lado de la frontera" y que su único propósito es "garantizar la soberanía y la seguridad de nuestro territorio" en referencia a la crítica situación que se vive en el departamento de Arauca por el éxodo de unas 5.000 personas que llegaron huyendo de Venezuela tras choques de las Fuerzas Armadas de ese país con grupos irregulares.



Palacios, quien habló en Blu radio, habló sobre la tensión en la frontera con Venezuela, a la raíz de la crisis humanitaria de quienes huyen del vecino país por los choques entre la Guardia Bolivariana y disidencias no afines a alias 'Iván Márquez' y 'Santrich'.



"Nosotros en primera medida hemos establecidos dos rutas claras: una atención humanitaria y garantizar la seguridad de la ciudadanía", declaró el funcionario.



"Eso es una acción de un grupo de las Fuerzas Armadas Bolivarianas que está al servicio de la Narcotalia, del señor 'Iván Márquez', frente a unas disidencias que no han querido unirse al grupo de ese terrorista", agregó.



Palacios aseguró que todas las acciones de las instituciones colombianas están orientadas a defender la soberanía, sin ninguna posibilidad de acción ofensiva al otro lado de la frontera.



"Estamos tomando todas las medidas para garantizar la soberanía y la seguridad de nuestro territorio, pero nunca frente a ninguna posibilidad de una acción ofensiva al otro lado de la frontera. En cuanto a lo que está sucediendo al otro lado de la frontera, estamos en una situación de ayuda humanitaria", sostuvo.



