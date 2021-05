Colombia declara 'persona non grata' a funcionario de embajada de Cuba

Este viernes la Cancillería de Colombia anunció que declaró como 'persona non grata' a un funcionario de la embajada de Cuba acreditado en Colombia.



Sin dar mayores detalles, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que la decisión la tomó tras verificar que "estaba desarrollando en el país actividades incompatibles con lo previsto en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas".



Por tanto, señaló que se ha seguido el procedimiento establecido en el Artículo 9 de dicho instrumento internacional.



De este modo, señaló que "pese a estas circunstancias, el propósito de Colombia es privilegiar la relación diplomática y de cooperación con la República de Cuba".

De acuerdo con la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, artículo 9, un Estado puede "en cualquier momento, y sin tener que explicar su decisión", declarar a cualquier persona de un cuerpo diplomático persona non grata.



"El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión, según proceda", advierte el artículo.



Una persona así declarada es considerada inaceptable y normalmente es requerida por su país de origen para que regrese. Si no regresa, el Estado "puede rechazar reconocer a la persona en cuestión como miembro de la misión".



"Si el Estado acreditante se niega a ejecutar o no ejecuta en un plazo razonable las obligaciones que le incumben a tenor de lo dispuesto en el párrafo 1, el Estado receptor podrá negarse a reconocer como miembro de la misión a la persona de que se trate", señala el acuerdo.

