Colombia, como país ubicado entre el océano Pacífico y el mar Caribe, cuenta con diversos tratados y acuerdos que establecen sus límites marítimos con países vecinos.



Estos tratados son esenciales para definir la jurisdicción y la cooperación en materia marítima.



A continuación, presentamos un resumen de los tratados más relevantes que Colombia ha firmado.



Cabe aclarar que esta información es suministrada por Cancillería y la Comisión Colombiana del Océano.

Delimitación marítima con Costa Rica

Delimitación Costa Rica y Colombia. Foto: Cancillería.

En 1977 se firmó el Tratado Fernández-Facio con la República de Costa Rica, que establece la delimitación de áreas marinas y submarinas y la cooperación marítima entre ambos países en el mar Caribe. Sin embargo, este tratado aún no ha sido ratificado por Costa Rica, por lo que no está en vigor. Colombia ratificó el tratado en 1978, pero hasta la fecha no se han canjeado los instrumentos de ratificación, según específica la Comisión Colombiana del Océano.



De igual manera, en 1984 se suscribió el Tratado Lloreda-Gutiérrez con este país, que establece la delimitación de áreas marinas y submarinas y la cooperación marítima en el océano Pacífico. Este tratado está vigente desde el 20 de febrero de 2001, tras su ratificación por parte de Colombia en 1985. Los instrumentos de ratificación fueron depositados el 20 de febrero de 2001.



"Cada Estado aplique en lo referente a las especies migratorias y prestarse mutuamente facilidades, con el propósito de explotar y utilizar los recursos vivos de sus respectivas zonas, mediante intercambio de información, cooperación en la investigación científica, colaboración técnica y estímulo a la formación de empresas mixtas", asegura el CCO.



Delimitación marítima con Ecuador

En el año 1975 se firmó el Convenio Liévano-Lucio con la República del Ecuador, que establece la delimitación de áreas marinas y submarinas y la cooperación marítima entre ambos países.



Este tratado entró en vigor el 22 de diciembre de 1975 y estableció una zona común de 10 millas náuticas a cada lado del límite marítimo para el tránsito de embarcaciones dedicadas a la pesca artesanal. Colombia ratificó el tratado en 1975.



"Se fijaron los límites respectivos y se estableció más allá de las 12 millas marinas a partir de la costa, una zona especial de 10 millas de ancho a cada lado del paralelo que constituye el límite entre los dos países, con la finalidad de que la presencia accidental de embarcaciones de pesca artesanal de uno u otro país en la referida zona, no sea considerada como violación de la frontera marítima. Ello no significa reconocimiento de derecho alguno, para ejecutar faenas de pesca o caza en dicha zona especial", indica la CCO.

Delimitación marítima con Estados Unidos

En 1972 se firmó el Tratado entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de los Estados Unidos de América Relativo a la situación de Quitasueño, Roncador y Serrana. Este tratado establece la delimitación de áreas marítimas en el mar Caribe. Los plenipotenciarios de Colombia y Estados Unidos firmaron el tratado en Bogotá el 18 de septiembre de 1972.

Delimitación marítima con Haití

En 1978 se firmó el Acuerdo Liévano-Brutus con la República de Haití, que establece la delimitación de fronteras marítimas entre ambos países. Este tratado está vigente desde el 20 de febrero de 2001, tras su ratificación por parte de Colombia en 1985. Los instrumentos de ratificación fueron depositados el 20 de febrero de 2001.



Delimitación marítima con Honduras

En 1986 se firmó el Tratado Ramírez-López con la República de Honduras, que establece la delimitación marítima entre ambos países. El tratado entró en vigor el 20 de diciembre de 1999, luego de su ratificación por parte de Colombia en 1999. Los instrumentos de ratificación fueron depositados el 21 de diciembre del mismo año.



Según señala el CCO, se estableció la frontera marítima y "se convino que los yacimientos o depósitos de hidrocarburos o de gas natural, que se extiendan a uno y otro lado de la línea establecida, serán explotados en forma tal que la distribución de los volúmenes del recurso que se extraiga, sea proporcional al volumen del mismo que se encuentre respectivamente a cada lado de dicha línea".

Delimitación marítima con Jamaica

En 1993 se firmó el tratado Sanín Douglas Robertson con la República de Jamaica. Este tratado establece los límites en algunos puntos de la frontera marítima y regula la explotación de recursos naturales en la zona. Fue ratificado por Colombia en 1993.



"Esta área excluye el área marítima comprendida alrededor de los cayos del banco de Serranilla y Bajo Nuevo, dentro del arco del círculo más exterior de 12 millas náuticas de radio. En el área de régimen común, se puede llevar a cabo exploración y explotación económica de los recursos vivos y no vivos, establecer y usar islas artificiales e instalaciones y estructuras, realizar la investigación científica marina y preservar, conservar y proteger el medio marino y los recursos vivos", dice la CCO.

Delimitación marítima con Panamá

En 1976 se firmó el tratado Liévano Boyd con la República de Panamá. Este tratado establece la delimitación de áreas marítimas en el mar Caribe y el océano Pacífico, utilizando como norma general el principio de línea media. Fue ratificado por Colombia en 1977.



Delimitación marítima con República Dominicana

En 1978 se firmó el tratado Liévano-Jiménez con la República Dominicana. Este tratado establece la delimitación de áreas marítimas entre ambos países, utilizando el principio de línea media. Fue ratificado por Colombia en 1978.

Delimitación con Republica Dominicana Foto: Cancillería.

Delimitación marítima con Nicaragua

En 1928 se firmó el tratado Esguerra-Bárcenas con la República de Nicaragua. Este tratado reconoce la soberanía de Nicaragua sobre la Costa de Mosquitos y las islas Mangle Grande y Mangle Chico, mientras que Nicaragua reconoce la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y otras islas del archipiélago de San Andrés. El tratado fue ratificado por Colombia en 1928.



Estos tratados y acuerdos juegan un papel fundamental en la definición de los límites marítimos de Colombia y en la regulación de la cooperación en materia marítima con los países vecinos. La información fue tomada de Cancillería y está actualizada hasta el año 2021.



De hecho, este 13 de junio La Corte de La Haya rechazó la solicitud de Nicaragua en su esfuerzo por extender su delimitación marítima.

Información suministrada por la Cancilleria. Foto: Cancillería.

