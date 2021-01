Duque: 'El plan de vacunación es público'

El presidente Iván Duque se refirió este viernes sobre el precio y el proceso de compra de vacunas contra el coronavirus y aseguró que se ha hecho "un proceso riguroso".



El Presidente, en entrevista con la emisora Atlántico, advirtió que en el país se ha manejado la información "de manera transparente".



"El plan de vacunación es un documento público, y ahí está la distinción y los criterios", afirmó.



Frente a los precios aseguró que "nosotros hemos visto los documentos de apropiación presupuestal del Ministerio de Hacienda, esos documentos son públicos y ahí le dicen a usted cuánto ha pagado Colombia".



En este sentido, agregó que el país ha pagado cerca de 1.5 billones de pesos para garantizar 29 millones de colombianos vacunados. "Eso es importante", enfatizó.



"Aquí se ha hecho un proceso riguroso, un proceso con el interés, el ánimo y el objetivo de atender a la población colombiana en las mejores condiciones", sentenció.



El jefe de Estado además relevó que "hemos sido de los primeros países no solo en tener un plan, sino un plan de adquisición, y empezamos un plan de vacunación masiva ahora en febrero".



En los últimos días políticos de oposición denunciaron que el Gobierno Nacional no ha hecho públicos los contratos firmados con las farmacéuticas, debido a que están negociando las vacunas más caras del mercado.



"Mientras AstraZeneca vende a la UE y Filipinas la vacuna a 2 dólares y a USA y Bangladesh a 4 dólares, el Gobierno de @IvanDuque las negoció en 21 dólares. ¿Qué opinan de la negociación y del negociador?", fue el trino que publicó el senador por el Polo Democrático, Alexander López Amaya.



Mientras AstraZeneca vende a la UE y Filipinas la vacuna a 2 dólares y a USA y Bangladesh a 4 dólares, el Gobierno de @IvanDuque las negoció en 21 dólares.



¿Qué opinan de la negociación y del negociador? pic.twitter.com/HwqDT6DTiW — Alexander López Maya (@AlexLopezMaya) January 14, 2021

