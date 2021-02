'Colombia avanza en la lucha contra el trabajo infantil': Duque

El presidente Iván Duque aseguró este jueves que Colombia avanza en la reducción del trabajo infantil, en medio del lanzamiento del Año Internacional para la Eliminación del Trabajo Infantil en las Américas 2021, declarado por la ONU.

"Estamos avanzando en la lucha contra el trabajo infantil con legislación, con capacitación de los servidores públicos y con herramientas modernas, como el Sistema de Información Integrado para la Identificación, Registro y Caracterización del Trabajo Infantil", expresó el mandatario.



Por su parte, la Primera Dama señaló que "Colombia, como miembro fundador de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, ha actuado con determinación para eliminar este flagelo" y agregó que "lo ha hecho reuniendo esfuerzos de 30 países, en un trabajo mancomunado entre gobiernos, empleadores y trabajadores".



El Jefe de Estado precisó que entre 2018 y 2019, "la tasa de trabajo infantil en Colombia se redujo de 5,9 a 5,4%" y 58.597 niños, niñas y adolescentes dejaron de trabajar durante este período.



Asimismo, destacó que Estados Unidos reconoció a Colombia como uno de los 8 países, entre 131, "que presentaron avances significativos para prevenir y eliminar el trabajo infantil'".

El mandatario explicó que "la articulación entre los ministerios del Trabajo y Educación permitió cruzar datos con el Sistema Integrado de Matrícula", lo cual facilitó que 11.000 niños, niñas y adolescentes registrados fueran ubicados para restablecerles el derecho a la educación.



"Seguiremos trabajando para fortalecer la articulación con entidades como las Comisarías de Familia, y para seguir implementando las líneas de acción y los ejes estratégicos de la línea de política pública para la prevención y erradicación del trabajo infantil, y la protección integral al adolescente trabajador", manifestó el Presidente.



Subrayó que la tarea es vital, ante los desafíos de la pandemia que podría aumentar el trabajo infantil.



"Nuestro compromiso es impedirlo y seguir disminuyendo ese mal en la sociedad", advirtió.



La primera dama recalcó que erradicar el trabajo infantil es parte de uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y además "es un compromiso y una prioridad para nosotros".



"Estamos seguros de que una sociedad cada vez más consciente, informada y dispuesta a que los niños vivan a plenitud su infancia es una sociedad que siembra a diario bienestar para el futuro", concluyó.

¿Cómo está Colombia en cuanto al trabajo infantil?

Aunque para finales del último trimestre del año 2019 el Dane reportó en Colombia, una reducción del 0,5% de la Tasa de Trabajo Infantil con respecto al año anterior (5,9 %), es decir, 58.597 niños, niñas y adolescentes abandonaron el trabajo infantil en este periodo, la Organización Internacional del Trabajo - OIT advierte que "indicadores recientes en los aumentos de los niveles de pobreza y deserción escolar generados a causa de la covid-19, entre otros, señalan factores de riesgo frente a estos avances".



De este modo, los datos más recientes del Dane dan cuenta de 586.000 casos, principalmente de niños y adolescentes hombres en zonas rurales.



El reporte del año 2020 saldrá en marzo de este año, pero de acuerdo a los resultados de la Encuesta Pulso Social realizada en diciembre por el Dane, el 3,2 % de las y los jefes de hogar de 23 ciudades y áreas metropolitanas del país, afirmaron que los niños y niñas de su hogar no pudieron continuar sus estudios y el 10,5 % sostuvo que no asistían o realizaban este tipo de actividades.

POLÍTICA

