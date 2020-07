Colombia asumirá Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina

El Secretario General de la , Jorge Hernando Pedraza, anunció que la República de Colombia asumirá la Presidencia Pro Témpore (PPT) de la Comunidad Andina para el periodo 2020-2021.



El acto se realizará en el marco de la XX Reunión del Consejo Presidencial Andino, este miércoles 08 con la participación de los presidentes Jeanine Añez de Bolivia, Iván Duque de Colombia, Lenin Moreno de Ecuador y Martín Vizcarra de Perú.





En la reunión, el Estado Plurinacional de Bolivia presentará un informe de gestión de la PPT ejercida el último año y entregará la Presidencia Pro Témpore del organismo a la República de Colombia.



Según detalló el secretario, previo a la reunión de Jefes de Estado, se realizará también de forma virtual la XLVI Reunión del Consejo Andino de ministros de relaciones exteriores en forma ampliada con los representantes titulares ante la Comisión de la Comunidad Andina.



Por tanto, el Gobierno Nacional, a través de la Canciller Claudia Blum, dio a conocer la hoja de ruta que adoptará Colombia al asumir esta presidencia. Blum destacó que recibir la presidencia pro tempore de la CAN “implica el reto y la responsabilidad de liderar procesos regionales para el fortalecimiento de nuestra integración andina”.



Agregó que este proceso incluye el trabajo para ampliar el comercio entre los países y armonizar políticas públicas y proyectos conjuntos que contribuyan a impulsar la competitividad regional y mejorar la calidad de vida de las personas en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.



“Colombia tendrá que ampliar ese diálogo para que identifiquemos áreas de trabajo común para enfrentar los retos económicos y sociales que hoy vivimos, siempre priorizando iniciativas que tengan beneficios concretos para el ciudadano andino”, resaltó la Canciller.



Después de Estados Unidos, China y la Unión Europea, la Comunidad Andina es el cuarto destino de las exportaciones colombianas: “En 2019 exportamos 3.235 millones de dólares a los países de la CAN con productos diversificados de sectores agrícolas, manufactura y de servicio. Por eso debemos seguir fortaleciendo esta organización”, dijo Blum.

Recordó que: “Colombia y la región se verán beneficiadas en nuestra presidencia; se espera fortalecer la competitividad andina, con varias acciones. Queremos impulsar una CAN más innovadora, vamos a impulsar proyectos de comercio electrónico, trámites virtuales y certificados digitales que faciliten el comercio exterior y promoveremos el comercio de la economía naranja que es vital para actividades creativas y novedosas”.



La ministra calificó como fundamental el impulso de los encadenamientos productivos para que empresas de distintos países se especialicen, se conecten entre sí y tengan productos más competitivos y aseguró que trabajarán para vincular más a la CAN con el mundo y para fortalecer la relación andina con el bloque europeo, con el sistema de integración centroamericano y con la Alianza Pacífico.



Finalmente, ratificó que Colombia impulsará el proyecto liderado por el Presidente Iván Duque sobre la Carta Ambiental Andina, que apoyará los objetivos del desarrollo sostenible: “Esperamos adoptar la decisión del estatuto migratorio para ordenar la movilidad y residencia de los ciudadanos andinos”, subrayó la ministra entre las tareas prioritarias durante la presidencia pro tempore.



