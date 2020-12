Colombia asumió la presidencia de la Alianza del Pacífico

El presidente Iván Duque asumió este viernes en Santiago de Chile la presidencia, por un año, de la Alianza del Pacífico, durante la XV Cumbre del grupo fundado en 2011 por Chile, Colombia, México y Perú.



(Puede leer: Mapa: los países a los que pueden viajar colombianos sin restricción)

El mandatario aseveró que la Alianza sale fortalecida y con un instrumento apropiado para enfrentar el 2021, después de un año difícil a causa de la pandemia.



“Colombia ahora asume este reto para que la Alianza del Pacífico sea el más importante instrumento de integración comercial de mercados y desarrollo en América Latina y el Caribe”, puntualizó el mandatario.



Duque anunció que uno de los objetivos de Colombia en el liderazgo del grupo será su expansión. “Esperamos que con el trabajo adelantado en este último año, el año 2021 nos permita traer como miembro pleno al Ecuador, y esperamos que Singapur llegue como miembro asociado a la Alianza del Pacífico; y seguiremos avanzando con Nueva Zelanda, con Australia y también con Canadá”, indicó.



En este mismo sentido, anunció una mesa de trabajo de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático y recordó que “Colombia ya anunció públicamente que de cara al 2030 va a reducir en un 51 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero”. Y agregó que habrá una Mesa de Ciencia, Tecnología e Innovación.



(Además: Así va el proceso de reactivación económica del país)

XV Cumbre de la Alianza del Pacífico. Foto: Presidencia

En cuanto al covid-19, el jefe de Estado declaró que se requiere coordinación en materia de salud pública de cara a la nueva etapa que trae la pandemia.



Los Estados miembros firmaron la declaración de Santiago, la declaración sobre el desarrollo del Mercado Digital Regional, así como el impulso hacia la Transformación Digital y la declaración sobre Igualdad de género, con lo cual se busca eliminar las brechas salariales entre hombres y mujeres en los países miembros. También se firmó una hoja de ruta con propósitos ambientales, para “ir limitando cada vez más los plásticos de un solo uso”, enfatizó el Presidente.



(No se quede sin leer: El presidente Duque les dice no a Uribe y a Santos)



Duque recalcó que la Alianza del Pacífico representa el 41 por ciento del producto interno bruto de América Latina y el Caribe, y el 38 por ciento de la inversión extranjera directa que tiene la región, que equivale a la octava economía del mundo, y es un mercado de más de 230 millones de personas.



El mandatario asumirá hoy la presidencia pro tempore del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), con lo cual Colombia tendrá un liderazgo en la región, ya que en julio comenzó a presidir la Comunidad Andina (CAN).



(En otras noticias: Denuncian falta de regulación a Pornhub tras caso de menor colombiana)

POLÍTICA