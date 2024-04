Colombia y Argentina: detalles desconocidos de cómo se evitó el quiebre de las relaciones

Las relaciones entre Colombia y Argentina vivieron 98 horas de alta tensión por cuenta de la diplomacia del micrófono. El miércoles a las 7 de la noche la cancillería colombiana emitió un comunicado en el cual informó de la expulsión de diplomáticos argentinos -sin dar nombres- tras los nuevos insultos que recibió el presidente Gustavo Petro por parte de su homólogo Javier Milei.

El miércoles 27 de marzo a las 7 de la noche el Gobierno Nacional emitió el comunicado en el cual informó sobre la expulsión de los funcionarios gauchos después de que Milei, en una entrevista con CNN, llamó al presidente Petro "terrorista asesino".

"Las expresiones del presidente Argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática. En este contexto, el Gobierno de Colombia ordena la expulsión de diplomáticos de la embajada de argentina en Colombia. El alcance de esta decisión se comunicará a la Embajada argentina por los canales institucionales diplomáticos", dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores.

El comunicado prendió las alarmas, pues Argentina es un país con el que históricamente se han tenido buenas relaciones y desde varios sectores se pidió que más allá de las diferencias ideológicas entre presidentes, como es el caso de Petro y Milei, las relaciones diplomáticas debían ser asuntos de Estados.

Ese mensaje caló entre ambas cancillerías, que el domingo 31 de marzo a las 9:30 de la noche emitieron un nuevo pronunciamiento en el cual se le bajó el nivel a las tensiones y ambos países expresaron su compromiso de trabajar por una relaciones diplomáticas armónicas, más allá de las disputas presidenciales a través de X (antes Twitter).

"Por precisas instrucciones de los presidentes de ambas naciones, las Cancillerías de Colombia y Argentina han mantenido conversaciones para afianzar las relaciones diplomáticas, acorde con las tradicionales relaciones de fraternidad, civilidad y los vínculos entre ambos pueblos en los planos político, comercial, cultural e institucional. En ese sentido, los respectivos gobiernos han dado pasos concretos para superar cualquier diferencia y afianzar esta relación", informaron.

Incluso, se decidió que el embajador Camilo Romero, quien permanecía en el país tras ser llamado a consultas por insultos de Milei a finales de enero, regresará a Buenos Aires.

Además, se concedió el beneplácito al nuevo embajador propuesto por el gobierno argentino en Bogotá, Gustavo Dzugala. Y se anunció la visita de Diana Mondino, canciller argentina, a Colombia.

El detrás de cámaras

Los medios argentinos fueron los primeros en reportar la expulsión de los diplomáticos en Bogotá. Incluso, dieron varios nombres.

No obstante, el impacto de la decisión no se conocía. No había nombres, aunque se daban 72 horas para la salida de estos funcionarios. Había, además, incertidumbre sobre el funcionamiento de los consulados, lo que afectaría a miles de extranjeros que viven en ambos países.

Una fuente de la Cancillería le dijo a este diario que nunca se pensó la expulsión del embajador y se puso sobre la mesa el antecedente de las ruptura con Venezuela, lo que terminó afectando fue a la ciudadanía.

El jueves desde Buenos Aires comenzaron a bajarle el tono a la crisis. "Apelamos a que las diferencias entre Javier Milei y Gustavo Petro no afecten las relaciones", comentó Manuel Adorni, el vocero presidencial de Argentina.

"Independientemente de que al presidente no le guste lo que otro opina con datos, no es un tema que va a afectar a las relaciones a largo plazo”, dijo la canciller argentina Diana Mondino en una entrevista.

En el consulado de Buenos Aires, por su parte, no había instrucción diferente a la de trabajar el lunes 1.° de abril con normalidad.

Mientras tanto en Bogotá comenzaron a analizar los impactos de la decisión y cómo proceder. Pero, en todo caso, no cayó del todo bien el mensaje argentino sobre no darle importancia a los pronunciamientos de Milei, teniendo en cuenta que eran insultos contra la figura presidencial colombiana.

La Cancillería, incluso, comenzó a mirar la lista de los diplomáticos argentinos para determinar quiénes serían los expulsados. El objetivo era que de hacerse efectiva esa expulsión se tratara de funcionarios que no afectaran el servicio "Hubo interés muy grande de los dos lados de no empeorar las cosas", dijo la fuente.

Mientras tanto Murillo dio una entrevista a este diario y reconoció que si bien las relaciones no estaban rotas, no pasaban por su mejor momento.

"Es preciso dejar claro que no estamos rompiendo relaciones diplomáticas entre Colombia y Argentina. Estas se mantienen. No están en su mejor momento, pero no están rotas. Lo que queremos es que quede claro que no aceptamos las expresiones de irrespeto del presidente Javier Milei", afirmó en la entrevista publicada en la edición dominical de EL TIEMPO.

Las expresiones del presidente Argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro, quien fue elegido de manera democrática.

El domingo fue el día decisivo y ambos cancilleres comenzaron a trabajar bajo la premisa de no empeorar la situación. Las llamadas claves fueron ese día e, incluso, hubo un compromiso que es tratar de contener las agresiones de los jefes de Estado en redes sociales, aunque ambas partes reconocen que es difícil.

Al final hubo varias conversaciones entre los cancilleres, que se habrían iniciado el domingo y no otro día, según fuentes del Palacio de San Carlos, bajo la premisa de no escalar las cosas, a pesar de lo que inicialmente había dicho Colombia sobre la expulsión.

El diálogo entre Murillo y Mondino fue clave y una vez se pactaron los compromisos de no agresión y el regreso del embajador Romero, así como el beneplácito para el diplomático argentino, se procedió a redactar el comunicado a cuatro manos.

MATEO GARCÍA - REDACCIÓN POLÍTICA