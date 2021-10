Colombia, dispuesta a reabrir sus consulados en Venezuela

El presidente Iván Duque viajó desde este martes a Cúcuta, donde mañana participará en los actos organizados con motivo del bicentenario de la firma de la Constitución de Villa del Rosario.



El mandatario, quien participó en la cumbre de gobernadores que sesionó en la capital de Norte de Santander, se refirió a la posibilidad de que se pueda retomar el servicio consular en Venezuela.



El mandatario comenzó por aclarar que Colombia nunca suspendió sus servicios consulares, sino que fueron cerrados tras la expulsión de los funcionarios por parte del Gobierno del vecino país.



“Ya he venido conversando con Juan Guaidó, el presidente interino, hemos hablado con personas de la Asamblea, se han tenido conversaciones de autoridades de los estados limítrofes de Venezuela con las autoridades locales nuestras, con un respaldo que les hemos dado a ese tipo de iniciativas”, dijo el mandatario.



“Nosotros estamos abiertos a que si hay las condiciones, si hay las garantías se pueda restablecer ese servicio consular”, enfatizó el presidente Duque.



Eso sí enfatizó que esto, obviamente sobre la premisa de que existan todas las garantías en materia de seguridad.



Duque reiteró que Colombia abrió la frontera desde junio y ahora se quiere dar un paso del otro lado y nosotros lo vamos a hacer de manera ordenada, “sin chambonerías”.



Para el mandatario eso significa que “se va a hacer una revisión del puente de Tienditas para ver si tiene algún daño estructural, garantizar que tenga toda la operación, que tengamos los servicios de la Dian, de Migración Colombia, de la Fuerza Pública”.



Duque dijo que en la medida que se va regularizando este proceso se van abriendo otros puntos y se van garantizando los flujos de carga, pues eso les ayuda a la zona limítrofe de ambos países.



El jefe de Estado reiteró que estos pasos se darán con todos los protocolos de bioseguridad, en la medida que la información que hay disponible en materia epidemiológica en Venezuela no es confiable.



El mandatario igualmente insistió que este proceso de apertura también incluye los protocolos de seguridad en la medida en que hay la presencia de grupos irregulares colombianos en territorio venezolano.



“Aquí lo que se quiere es darle a esto todo el orden de tal manera que no estén pasando las personas por las trochas, que son esos puntos ilegales”, señaló.



Insistió en que de todas maneras se mantienen medidas como el pico y cédula y los esquemas de horarios para mantener el control en las zonas de frontera. Dijo que cuando se abran los esquemas de transporte con todos los protocolos abrirán oportunidades para los comerciantes.



"La reapertura de los servicios consulares más que tener que ver con qué tipo de gobernante hay en otro país es para garantizar la atención de nuestros ciudadanos y connacionales en otros territorios" dijo Duque tras insistir que en la medida que haya "condiciones de seguridad y de protección al personal consular", nosotros estamos abiertos a retomar ese servicio.



Con gobernadores

En su encuentro con los gobernadores del país, Duque dijo que tal vez con la excepción del gobierno de Belisario Betancur que promovió la elección popular de alcaldes, este es el Gobierno que más normas y más actos administrativos ha emitido para profundizar la descentralización en nuestro país.



Duque tras hacer un recorrido por las obras y proyectos que está apoyando el Gobierno Nacional en cada departamento les anunció a los mandatarios seccionales que firmó el decreto que permite el desahorro de los excedentes del Fonpet (Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales) para que le lleguen más recursos a los departamentos de Colombia.



Por supuesto que a los gobernadores también les habló de la reapertura de la frontera. Insistió en que Colombia mantuvo la política consular funcionando hasta cuando nuestros cónsules fueron expulsados de manera directa en un periodo de 48 horas.



Y en este punto y en referencia al gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano dijo que desde el Gobierno Nacional "acompañamos" los diálogos que han tenido con los estados limítrofes.



"Pero quiero también dejar claro que nosotros los colombianos no nos vamos a prestar para ser idiotas útiles de las pretensiones electoreras que puede tener la dictadura de cara a las elecciones locales que quieren adelantar en Venezuela, por que estos gestos también sabemos que tiene una intencionalidad política", dijo Duque.



Para el mandatario, "este triunfo no es un triunfo de ningún dictador no es el triunfo de ningún gobierno, es el triunfo de un pueblo que clama por tener esa frontera viva abierta por el bienestar de la gente y es así que nosotros le entendemos y la respaldamos, no para darle aplausos políticos a nadie".