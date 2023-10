Colombia abriría embajada en Palestina en primer semestre de 2024: así será el proceso

El presidente Gustavo Petro, en la reunión que sostuvo el jueves en Casa de Nariño con el embajador de Palestina en Colombia, Raouf Almalki, reiteró que el país abrirá una embajada en la ciudad de Ramala “a la mayor brevedad”.



Dicha idea se puso sobre la mesa desde el inicio de su administración en un encuentro que hubo en septiembre del año pasado con el ministro de Relaciones Exteriores del Estado de Palestina, Riad Malki.



En ese sentido, en diálogo con EL TIEMPO, el vicecanciller Francisco Coy señaló que se trata de una decisión que “ya se había tomado y ahora la aceleraremos después del anuncio del presidente Petro”. Y precisó que el Gobierno estima poder realizar la apertura de esta embajada en el primer semestre de 2024, pues aún hay varios aspectos que se deben concretar en el proceso para una apertura de este estilo.

Viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco José Coy Granados. Foto: Cancillería

El vicecanciller indicó además que en el ministerio están dispuestos los recursos para ello, ya que Palestina está dentro del grupo de países en los que se abrirán embajadas pronto, según los planes del Ejecutivo. Entre ellos también están Etiopía, Senegal, República Checa, Nueva Zelanda y Guyana.

Sin embargo, pese a que el dinero ya está asignado, aún no ha sido posible avanzar en los procesos, pues la Cancillería está a la espera de que se apruebe la adecuación de la planta de personal. Eso incluye los cargos que se deben crear para poder realizar dichas aperturas.



“La Dirección de Talento Humano está haciendo ese trámite, pero todavía no está listo y no podemos empezar el procedimiento si no tenemos certeza de que los cargos existen”, expuso Coy, quien adelantó que ya tienen el visto bueno de Función Pública, pero aún hace falta la aprobación del Ministerio de Hacienda. Estiman que la decisión en este sentido esté tomada entre finales de octubre y noviembre.

Velatón por Palestina Bogotá 19 de Octubre 2023. Foto: César Melgarejo / El Tiempo @cesarmelgarejoa

De acuerdo con el vicecanciller, otro de los pasos necesarios para poder abrir la embajada es pedir la autorización del Estado receptor.



Sin embargo, este caso tiene unos matices particulares, debido a que cualquier decisión se debe regir por el Acuerdo de Oslo, firmado en 1993 entre el Gobierno de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).



Coy expone que si bien la autorización que se debe pedir es directamente a las autoridades palestinas, también es necesario realizar un proceso de notificación a Israel. El Gobierno colombiano tiene previsto solicitar esta autorización la próxima semana y, según Coy, la aprobación podría tomar días u horas.



Apenas ese paso se surta, lo siguiente que hará la Cancillería es enviar una avanzada para encontrar un sitio donde se pueda abrir la oficina en Ramala y determinar los otros procedimientos logísticos que se requieren.



Este es uno de los puntos cruciales en este proceso. Fuentes consultadas por este diario indicaron que este paso no es tan sencillo, ya que se debe hallar un sitio que garantice las condiciones de seguridad para la misión diplomática que representará a Colombia allí. Por lo anterior, son varios los países que no cuentan con una embajada en ese lugar, sino que tienen misiones diplomáticas acreditadas fuera de Palestina.En el caso de Colombia, la Embajada de Israel a veces realiza consulados móviles en Palestina; pero quien atiende los asuntos consulares de los colombianos en Palestina es la embajada de Colombia en Egipto, según lo acredita la página del Ministerio de Relaciones Exteriores del país.

El presidente Gustavo Petro con el embajador de Israel, Gali Dagan, y el canciller Álvaro Leyva. Foto: Presidencia

Pese a los desafíos, el vicecanciller Coy confía en que se podrán completar todos estos pasos de forma exitosa. También adelantó que tienen previsto que esta embajada en Palestina esté compuesta por el jefe de la misión diplomática, más otros dos diplomáticos y tres administrativos.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA