Duque salió en defensa del proyecto de código electoral

El presidente Iván Duque salió en la noche de este lunes a respaldar el proyecto de código electoral que hace tránsito en el Congreso y cuyo trámite fue objeto de críticas por parte del exvicepresidente Germán Vargas Lleras.

Para Vargas, burocracia, despilfarro, corrupción y politiquería es lo que esconde el nuevo Código Electoral.



Pero Duque recordó que la iniciativa fue discutida con el Gobierno, hasta el punto que la radicación se hizo en la Casa de Nariño y dijo que “no fue algo que salió del cubilete de nadie ni fue hecho a ninguna ventolera”.



De acuerdo con el mandatario, fueron muchas las voces que participaron en la elaboración y recordó que la iniciativa recibió el apoyo del Consejo Nacional Electoral y que el magistrado Álvaro Namem, presidente del Consejo de Estado, dijo que fue un proceso concertado y necesario.



“Que hay en este momento complejidades, sí, proyectos de esa naturaleza son complejos”, dijo Duque.



“La propuesta que fue entregada al Congreso no es la misma, ha sido enriquecida, se han recibido múltiples aportes, se han retirado aspectos, se han incluido otros y el debate todavía no ha concluido”, destacó.



“Lo que sí creo es que Colombia no puede tirar la toalla frente a la necesidad imperiosa de tener un código electoral moderno, articulado con esta transición tecnológica, que sea garantista, que tenga los elementos que lo concilien con estos pasos como la nueva cedulación en materia de tecnología”, señaló el Jefe de Estado.



Duque terminó haciendo una invitación para salirse de los debates “de ocasión y de coyuntura” y dijo que bienvenido el debate alrededor del tema, pero pidió que no se le diga que no a la urgente necesidad de tener un nuevo código electoral.



