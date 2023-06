Aunque el presidente de la Cámara de Representantes, David Racero, anunció la congelación de la discusión de las reformas del Gobierno que están en trámite en el Congreso, este lunes, a las 10 de la mañana, arrancó en la Comisión Primera el tercer debate del proyecto que busca reformar el código electoral.

La discusión en torno a la ley estatutaria ha generado polémica –y miedos de que se apruebe a ‘pupitrazo’– debido a que faltan solo dos semanas para que se acabe esta legislatura y los tiempos no darían para que se puedan votar uno a uno los más de 270 artículos que trae la ponencia.



De hecho, pese a la oposición de representantes como Catherine Juvinao, está a punto de arrancar la votación por bloques de artículos.



"De manera inexplicable e injustificable se pretende hoy pupitrear en Comisión Primera de la Cámara del Código Electoral de casi 400 artículos. ¿Por qué vamos a ferrocarrilear en una sola tarde este proyecto, sin un debate profundo y plural como sí lo hubo en Senado? Por qué, además, si el texto radicado es equivocado (por el afán radicaron el que no era), no se actúa al derecho y se subsana este texto antes de seguir con el debate?", señaló la representante Cahy Juvinao.



Hay varios artículos sobre los cuales se centran las preocupaciones de quienes se oponen a que el proyecto se vote de afán. En primer lugar, el número 11, pues este le permitiría al Registrador Nacional nombrar delegados regionales, registradores especiales y auxiliares, lo cual para varios congresistas iría en contravía de la Constitución y podría aumentar la burocracia dentro de la entidad.

[ATENCIÓN] De manera inexplicable e injustificable se pretende hoy PUPITREAR en Comisión Primera de la @CamaraColombia el #CódigoElectoral de casi 400 artículos. ¿Por qué vamos a ferrocarrilear en una sola tarde este proyecto, sin un debate profundo y plural como sí lo hubo en… pic.twitter.com/CrYDQXgr3B — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) June 5, 2023

“Va a ser una forma de clientelizar y politizar la Registraduría. (...) Va en contra del artículo 266 de la Constitución que dice que sus funcionarios deben ingresar por concurso de méritos”, le dijo la representante Juvinao a EL TIEMPO.



De hecho, la Misión de Observación Electoral también lanzó recomendaciones en el sentido de establecer ese mecanismo en el articulado y que el Registrador se encargue simplemente de aprobar dichos nombramientos y de nombrar los directivos del nivel central.



Para la representante, otros artículos como el voto electrónico –al que la mayoría de partidos se oponen por el riesgo que según los congresistas supondría por el modelo mixto– o el 160, que habla del diferimiento de la jornada electoral en caso de perturbación del orden público, representan un riesgo.



“A nosotros nos parece peligrosísimo porque, por ejemplo, un candidato sabe que va a perder puede poner a grupos ilegales a generar cualquier perturbación y eso haría que se suspendieran”, señaló.

REDACCIÓN POLÍTICA

