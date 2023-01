Una controversia se vive hoy en Colombia por el pedido del ministerio de Relaciones Exteriores a sus funcionarios para que adopten un código de vestimenta en el que a las mujeres se les pide "un maquillaje discreto y natural, sin tonalidades muy fuertes".



Asimismo, piden a las funcionarias "conservar un peinado sencillo, usar en las uñas colores sencillos y evitar llevarlas demasiadas largas".



La situación sorprende porque se trata de una petición que iría en contravía de la libre personalidad según pronunciamientos de la Corte Constitucional.

En efecto, el alto tribunal en ocasiones similares ha dictado sentencia para proteger a los ciudadanos a quienes, por ejemplo, se les prohibía entrar a dependencias. Esto le ocurrió a una persona en Neiva (Huila), quien por ir vestido con bermudas no pudo acompañar a su madre a consultar sobre un proceso de ejecución fiscal, adelantado por la alcaldía de ese municipio.



Los vigilantes impidieron su ingreso a las instalaciones, luego de invocar el contenido de la Circular 007 del 2016. en este documento se imparten instrucciones para restringir el acceso a las personas que visten “pantalonetas, camisetas sin mangas, franelillas, bermudas, chanclas o gorras”.



La Corte Constitucional habló sobre el tema. Enfatizó que "los objetivos perseguidos por la entidad municipal no están prohibidos a la luz de la actual Constitución", pero que se debe priorizar los fines esenciales del Estado que está llamado a “servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución”.



A pesar de los pronunciamientos constitucionales que ha habido sobre el tema, la Cancillería defiende en el código de vestimenta que le compartió a sus funcionarios "porque es el fomento de la diplomacia y prácticas que permiten el reconocimiento institucional en diversos escenarios nacionales e internacionales".



En este documento la entidad expresa, además, que tienen la misión de "proyectar una imagen seria, profesional y acorde con la misión".

Pero, ¿qué tanto puede incidir el Gobierno en el aspecto personal de sus funcionarios? Según José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, "si este código de vestimenta representa solo sugerencias no hay ningún problema, sin embargo, si se trata de obligaciones que impone una norma ya se habla de una contrariedad al derecho del libre desarrollo de la personalidad consagrado en la Constitución".