'Cobardes': presidente Petro dice que su hija tuvo que salir del estadio tras cántico

El presidente Gustavo Petro escribió en su cuenta de X que su hija menor, Antonella, tuvo que salir del estadio Metropolitano de Barranquilla, en donde se disputa el partido de Colombia-Brasil, luego de los cánticos en su contra en las tribunas.



(Además: 'Petro va perdiendo el año y con notas muy bajas': Jorge Enrique Robledo).

"Mi hija de 15 años tuvo que salir del estadio de Barranquilla. Dirigieron el cántico de la oposición contra ella, una mujer menor de edad. Cobardes", escribió en su cuenta de X.

Mi hija de 15 años tuvo que salir del estadio de Barranquilla. Dirigieron el cántico de la oposición contra ella, una mujer menor de edad. Cobardes. https://t.co/yaNpnbFC3U — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 17, 2023

Y es que en un video publicado en redes sociales se ve el momento en que la menor camina por las tribunas el estadio y luego sale por uno de los palcos. Mientras la joven camina, varias personas le gritan "fuera Petro, fuera Petro".



En el estadio también estaba presente la primera dama Verónica Alcocer, quien incluso se le ve en varias fotos saludando al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, Ramón Jesurún.

"Los "valientes" se enfrentaron fue con mi hija que es una menor de edad amante del futbol. Sabemos que eso no lo hizo el pueblo barranquillero que me ha acompañado mayoritariamente en todas mis luchas", agregó en otro trino.



Este episodio generó rechazo por parte de funcionarios del Gobierno y de políticos. Laura Sarabia y Roy Barreras fueron algunos de los que rechazaron el hecho.



"La agresión verbal de unos adultos energúmenos a una niña menor de edad en el estadio por ser hija del Presidente @petrogustavo es un acto miserable, ruin y violento. Ojalá pidan perdón. Siembran odio y violencia. Así no es! Este nivel de agresión a la familia presidencial no había ocurrido nunca. Pido a los dirigentes de la oposición que pongan límites!", dijo Roy Barreras, embajador de Colombia en Reido Unido.

La agresion verbal de unos adultos energúmenos a una niña menor de edad en el estadio por ser hija del Presidente @petrogustavo es un acto miserable, ruin y violento . Ojalá pidan perdón. Siembran odio y violencia. Así no es! Este nivel de agresion a la familia presidencial no… — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 17, 2023

"Una cosa son las diferencias políticas y otra muy diferente es agredir a una menor de edad. Bajo y ruin lo que le hicieron a Antonella Petro hoy en el Metropolitano. Es un hecho violento que todos debemos rechazar", agregó la directora del DPS.

La agresion verbal de unos adultos energúmenos a una niña menor de edad en el estadio por ser hija del Presidente @petrogustavo es un acto miserable, ruin y violento . Ojalá pidan perdón. Siembran odio y violencia. Así no es! Este nivel de agresion a la familia presidencial no… — Roy Barreras (@RoyBarreras) November 17, 2023

REDACCIÓN POLÍTICA

Más noticias