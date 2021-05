Así fue la reunión de la Coalición de la Esperanza con Iglesia y ONU

Este lunes, los integrantes de la Coalición de la Esperanza Jorge Robledo, Sergio Fajardo, Juan Fernando Cristo, Humberto de La Calle y Juan Manuel Galán se reunieron con monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social, y con Carlos Ruiz Massieu, representante de la misión de verificación de la ONU en Colombia, quienes son los garante de las negociaciones entre el Gobierno y el Comité del Paro, para buscar salidas a la crisis social que atraviesa el país desde hace varias semanas.



Los aspirantes presidenciales señalaron que ven con buenos ojos que los garantes crean que se puede instalar prontamente la mesa de negociación entre el Gobierno y el comité del paro y advirtieron que ellos fueron a ofrecerles su "solidaridad, respaldo y comprensión en relación con lo que están haciendo" y a decirles que para cualquier cosa en la que puedan ser útiles estarán contribuyendo.



Tras su encuentro pidieron que se efectúen los desbloqueos, que haya una reforma a la Policía y que el Gobierno autorice la visita de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) a Colombia.



"Tiene que hablarse en Colombia ya con seriedad y ojalá avanzaran en el tema de garantías y la reforma a fondo de la Policía Nacional", señaló el exministro Cristo.



Asimismo, advirtió que no debe haber estigmatización ni señalar a una persona determinada como responsable de las manifestaciones y los disturbios.



Por su parte, el senador Jorge Enrique Robledo rechazó "el silencio del Gobierno Nacional" ante la muerte de varios jóvenes, en el marco de las protestas en el país.



"La insensibilidad del Gobierno Nacional es inmensa y por supuesto hace falta un mensaje en el sentido de que esas cosas en el país no van a seguir ocurriendo", señaló Robledo.

Conclusiones de la reunión de la #CoaliciónDeLaEsperanza con Mons. Hector Fabio Henao de @episcopadocol y Carlos Ruiz Massieu de @onucolombia, garantes del diálogo entre Gobierno y Comité del Paro. pic.twitter.com/7cjzpRxcuK — Jorge Enrique Robledo (@JERobledo) May 24, 2021

En este sentido, el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, insistió en que Cali es el símbolo de estas marchas en todo el país y debería ser allí a donde se deben trasladar las conversaciones con el Gobierno y los sectores que protestan.



"Cali es símbolo de lo que vive Colombia y debe ser donde surja la solución. Que las imágenes de confrontaciones y de odio cedan a un diálogo en el terreno entre jóvenes, empresarios, entidades educativas y organizaciones comunitarias, bajo el acompañamiento de la Iglesia y la ONU", sentenció.

Cali es símbolo de lo que vive Colombia y debe ser donde surja la solución. Que las imágenes de confrontaciones y de odio cedan a un diálogo en el terreno entre jóvenes, empresarios, entidades educativas y organizaciones comunitarias, bajo el acompañamiento de la Iglesia y la ONU pic.twitter.com/rjHCGkzfoz — Sergio Fajardo (@sergio_fajardo) May 24, 2021

Para el exsenador Juan Manuel Galán es clave que haya un ambiente de confianza durante los diálogos con el Comité del Paro, para que se cumpla realmente lo que se pacte con el Gobierno Nacional.



"Hay que construir soluciones que tengan un alcance regional, que esos acuerdos se verifiquen y se cumplan para que la gente vuelva a confiar", señaló.



Hay que señalar que a este encuentro no asistieron los miembros del partido Alianza Verde, ni Ángela María Robledo, pues el viernes esta coalición de centroizquierda anunció que avanzarán en la discusión de los temas de la agenda nacional sin Alianza Verde, partido que, según ellos, necesita “un tiempo prudente” debido a sus “discusiones internas”.



Asunto que no fue bien recibido para Ángela Robledo quien apuntó que en vez de dividirse, "lo más sensato en estos momentos es sumar en medio de nuestras diferencias y atravesar juntos/as las dificultades".

No comparto la decisión de @DeLaCalleHum, @sergio_fajardo, @JERobledo, @CristoBustos y @juanmanuelgalan de distanciarse de la Alianza Verde; lo más sensato en estos momentos es sumar en medio de nuestras diferencias y atravesar juntos/as las dificultades. pic.twitter.com/hCDfbYafRe — Ángela María Robledo (@angelamrobledo) May 24, 2021

POLÍTICA

