Una de las propuestas que traería esta reforma política es la creación de la Corte Electoral y la reorganización de funciones con el Consejo Nacional Electoral y el Consejo de Estado actuales.



Aunque esta idea está consignada en otras iniciativas que hacen tránsito en el Congreso, en este caso se trata de un proyecto que impulsarían el Gobierno y su coalición en el Capitolio.

Varios expertos consultados por EL TIEMPO coincidieron en la necesidad de modificar la elección y el funcionamiento del CNE, el cual está compuesto por magistrados que representan a los partidos políticos.



Para el analista político Jairo Libreros, la importancia de esta idea radica en la “independencia” que tendría la existencia de una especie de jurisdicción electoral.



“Es una iniciativa muy importante que va a darle piso jurídico a la actuación de esos magistrados de la Corte Electoral, que van a fallar en derecho y no con preeminencia eminentemente política, porque estos togados no van a representar, por lo menos en el papel, a los partidos políticos ni se deben a ellos”, afirmó el experto.

En esto coincidió la docente e investigadora de la Universidad Javeriana Patricia Muñoz Yi, quien afirmó que la propuesta apunta “a darle a la organización electoral un mayor nivel de independencia de los partidos políticos que le permita unos mayores niveles de eficacia, transparencia y calidad en las decisiones”.



Alfonso Portela, exregistrador y experto en temas electorales, aseguró que uno de los temas clave que debería reformarse en el país es la elección de los magistrados que se ocupen de los temas electorales.



Según el experto, “lo complicado y la carga de desprestigio que siempre tiene el Consejo Nacional Electoral tiene que ver con la elección”.

Todo eso suena bien y está bien intencionado, pero hay que recordar que el Código Electoral, que es la gran deuda

“Lo que le pega durísimo al Consejo Nacional Electoral y siempre ha sido criticado es que quienes sancionan a los partidos y sus candidatos y ejercen este tipo de controles sean elegidos por los mismos partidos. Eso es como ser juez y parte”, afirmó Portela.

El docente en Ciencia Política de la Universidad Externado Jaime Duarte cree que “eliminar el Consejo Electoral es supremamente necesario”.



“La elección y la representatividad de los consejeros actuales, que es política, y la falta de conocimiento y experiencia en temas jurídicos de ellos no satisfacen las condiciones para que sea un órgano de justicia”, afirmó el profesor Duarte.



El analista advirtió, eso sí, que se debe avanzar también en la modernización del Código Electoral, proyecto de ley que ya fue radicado en el Congreso.



“Todo eso suena bien y está bien intencionado, pero hay que recordar que el Código Electoral, que es la gran deuda, no refleja la realidad existente hoy en cuanto a los temas electorales por ser de antes de la Constitución de 1991. Esa es una deuda y es lo primero que se debe hacer. No debería hacerse la Corte Electoral sin abordar el tema del Código”, dijo Duarte.



El proyecto de acto legislativo de reforma política que llegue al Congreso en los próximos días deberá surtir ocho debates, cuatro de los cuales deben realizarse antes del próximo 16 de diciembre.

Otros intentos fallidos

La historia de las reformas políticas en el Congreso en tiempos recientes está llena de tropiezos. Desde hace por lo menos diez años se han intentado varias que, al final, terminan naufragando. Una de las más recientes, la llamada de equilibrio de poderes, eliminó la reelección y otorgó representatividad a los segundos en las presidenciales, pero dejó por fuera temas como las listas cerradas y la financiación estatal de campañas.

REDACCIÓN POLÍTICA