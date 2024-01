CNE anuncia duras sanciones para los candidatos que no informaron ingresos y gastos

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anda por estos días con la ‘lupa’ puesta en la revisión de quiénes fueron los 14.075 candidatos que participaron en las pasadas elecciones y que no presentaron su informe de ingresos y gastos de campaña.



El órgano electoral no solo tiene identificados con nombre y apellidos quiénes fueron los que incumplieron con esta obligación sino que ya se conoció cuáles son las duras sanciones a las que se exponen estos candidatos.



De acuerdo con un informe revelado por el magistrado César Lorduy, estas campañas se enfrentan, en primera medida, a investigaciones de tipo administrativo que pueden llevar a multas entre los $ 18'497.637 y los $ 184'976.375.

Nuevos magistrados del CNE Foto: Prensa CNE

Así mismo, según Lorduy, el candidato que no haya presentado el informe no podrá acceder a la reposición de votos que otorga el Estado, en caso de que tuviere derecho a ello.



Esta es una de las medidas más duras para quienes fueron candidatos, pues muchos de ellos arriesgaron su patrimonio y quedaron endeudados a la espera del dinero de reposición de votos, pero para acceder a estos recursos es obligatorio presentar el informe de ingresos y gastos.



Adicionalmente, los partidos políticos pueden aplicar a quienes fueron candidatos y no cumplieron con su deber de presentar el informe, las sanciones de tipo administrativo que establezcan sus estatutos internos, algunas de las cuales contemplan la cancelación de su afiliación como miembro de la colectividad política o abstenerse de avalar su candidatura en un futuro.

#CampañasElectorales. Comparto este documento resumen sobre las sanciones aplicables a la violación de normas electorales y penales, derivadas de los #informes de #ingresos y #gastos de campaña electoral. 🆑👇



Aquí también un pequeño video resumen 👇https://t.co/PwdHRdmVGE pic.twitter.com/hvqyq7Agpm — Cesar Lorduy (@clorduym) January 23, 2024

Las sanciones, según el documento, también podría aplicarse a los partidos, en caso de llegarse a demostrar que no fueron diligentes a la hora de exigir a sus candidatos la presentación del informe.



Si se llegare a comprobar que la organización política incumplió los deberes de diligencia en la aplicación de las disposiciones constitucionales o legales, se expone a investigaciones que pueden llevar a multas entre los $ 18'497.637 y los $ 184'976.375.



