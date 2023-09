La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Fabiola Márquez, estuvo presente en el gran Foro de Garantías electorales para los comicios de octubre de 2023 de EL TIEMPO. Allí se refirió a los retos de la institucionalidad para vigilar las campañas políticas. En línea con esto, la magistrada alertó por la financiación de campañas en los municipios con mayor trashumancia electoral.



"El Consejo Nacional Electoral ha venido realizando visitas territoriales en materia de financiación. Estos municipios que hemos visitado recientemente tienen una característica y es que tienen una mayor posibilidad de trashumancia, lo que implica la posibilidad de circulación de recursos", mencionó.



Asimismo, defendió la supervisión que está realizando la entidad: "El CNE cuenta con más de 700 funcionarios haciendo control y vigilancia en materia de financiacación de campañas y propaganda. Tenemos información de la mayoría de los candidatos que están actualmente reportando en tiempo real sus cuentas. ¿Le faltan dientes al CNE? Desde el punto de vista constitucional, legal y jurisprudencial, el CNE tiene todas las capacidades y herramientas para ejercer la funciones de control y vigilancia", señaló.

Sobre la garantización del escrutinio en los comicios, Márquez indicó que desde el CNE ya se está trabajando en la vinculación de los delegados departamentales que van estar al frente de este proceso. "Contamos con veedores como la MOE y más de 150 observadores internacionales que van a acompañar este proceso para garantizar transparencia plena".

Luego, envío un mensaje a los partidos, candidatos y grupos significativos de ciudadanos para que realicen a tiempo la postulación de los testigos electorales, con el fin de acreditarlos oportunamente. De igual manera, pidió a la Registraduría ampliar la pedagogía con los jurados de votación.

"La Registraduría debe intensificar el acceso a la auditoria de todos sus softwares. Por lo menos que los partidos puedan acceder a distintos simulacros", mencionó.

Por otro lado, señaló que el CNE ya ha revocado más de 400 candidaturas en todo el país y que en este momento tienen más de 4.000 solicitudes de revocatoria que se están estudiando. "Muchos de estos candidatos hacen parte de listas por incumplimiento legal de la cuota de género", explicó.

Por último, advirtió que los problemas de orden público no pueden ser "una excusa" para aplazar las elecciones. "En procesos anteriores los problemas de orden público han sido mayores que el actual. No hay ninguna justificación para que no se realicen las elecciones. El CNE ha constatado en sus últimos informes mayor articulación y presencia en los territorios que están bajo prioridad", agregó.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA