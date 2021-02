Claudia López replica a Minsalud por arranque de vacunación

La alcaldesa Claudia López respondió este miércoles al Ministro de Salud por la distribución y las fechas de aplicación de la vacunas contra el covid-19.



A la afirmación del ministro de Salud, Fernando Ruiz, quien uso una metáfora del atletismo y le dijo que este proceso era una maratón y no una carrera de 100 metros, ella replicó: "Vamos perdiendo la maratón contra el coronavirus, cada minuto salva una vida".



El debate lo inició la alcaldesa cuando llegaron las vacunas a Colombia y el Gobierno decidió que el primer biológico se pondría en la mañana de este miércoles a una enfermera de Sincelejo.



La alcaldesa interpretó esta decisión como un hecho que conllevaba un interés político: “Respetamos las preferencias políticas de Presidencia para tomarse la foto de la primera vacunación en la ciudad de su preferencia. Pero eso no debería retrasar la distribución de vacunas a otras ciudades y mucho menos a la ciudad donde aterrizaron y está todo listo para empezar”.



Para la burgomaestre era natural, según su mensaje, que la vacunación empezara en Bogotá pues el avión con las 50.000 dosis había aterrizado en el aeropuerto Eldorado.



"Alcaldesa: que se arranque en una ciudad de provincia tiene gran carga simbólica, en un país de regiones. Tendremos un segundo día de grandes ciudades con el mensaje correspondiente y los acompañaremos. Esta será una maratón, no los 100 metros planos", le contestó el ministro en sus redes sociales este martes.



En la discusión entró Orlando Benítez, gobernador de Córdoba: “Precisamente ese es el gran error. Creer que en todo momento deben tomarse decisiones pensando en capital político", dijo.



"En Córdoba hemos concentrado los esfuerzos en cultivar afinidades para superar esta pandemia, respetar diferencias para avanzar colectivamente y generar consensos", argumentó el mandatario seccional.



Las aguas parecían calmarse, pero la mandataria de Bogotá puso otro tema en la agenda.



Este martes, la alcaldesa abrió, entonces, la puerta para que los biológicos que están en Bogotá fueran enviados al Amazonas.



"Tiene razón Amazonas en pedir más vacunas. No solo han sido muy afectados por el covid-19 sino que enfrentan la amenaza de la cepa brasileña. Bogotá con gusto cede parte de su asignación para que se cubra más personal de salud allá. Estoy segura que otras ciudades harán lo mismo", dijo.



Ante esto, el ministro del Interior, Daniel Palacios, debió salir a explicar que no se puede alterar el cronograma de distribución.



El ministro dijo en la noche de este martes, en el programa televisivo 'Prevención y acción', que el Plan Nacional de Vacunación es la estrategia del Gobierno para llegar de una manera coordinada a todo el territorio nacional, y que como tal ningún ente territorial podrá cambiarlo.



Este Plan Nacional de Vacunación "no puede ser modificado por ningún ente territorial", fue la tajante declaración del ministro.



Explicó que dicho plan, el cual ya fue presentado al país con sus fases y con sus poblaciones, "no puede ser alterado o modificado en ningún sentido por parte de una autoridad territorial".



En la mañana de este miércoles, cuando la atención estaba centrada en Verónica Luz Machado Torres, enfermera jefe de cuidados intensivos del Hospital Universitario de Sincelejo que era vacunada con el antígeno desarrollado por Pfizer y BioNTech, la alcaldesa estaba en los micrófonos de Blu radio en donde insistió:



Según la mandataria capitalina, la ciudad va tarde en la tarea de la inmunización por dificultades relacionadas con el Gobierno nacional.



"He dicho que entendiendo las dificultades, lo que no se entregó en febrero nos pongamos al día en marzo", declaró en la emisora.



"Llevamos tanto esperando, llegaron las vacunas, pero primero se aseguran la foto en Sincelejo. Me parece innecesario ", agregó.



"Estamos en una carrera contra el virus. Nadie quiere tener una tercera ola en Colombia, nadie quiere más muertes, más dolor ni más restricciones. Nadie, pero para poder ganar la carrera nosotros debemos correr más rápido en el cuidado y la vacunación", declaró la alcaldesa.



Por su parte, en Caracol Radio, dijo: "Empezamos tarde. Solo llegan 50 mil y nos demoramos dos días para entregarlas. Chile y Brasil ya tienen millones. No tengo problema en la foto donde el presidente quiera, pero distribuyamos todas las vacunas de una vez. Estamos tomando decisiones de vida y muerte, no con un color. MinSalud nos llamó y respetuosamente nos dijo que era por algo simbólico".



