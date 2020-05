Gobierno refuerza protección en todas las zonas fronterizas

"Ante el gravísimo ataque del covid-19 al Brasil, a Ecuador y a Perú, tres naciones que son fronterizas con Colombia, el Gobierno de nuestro país decidió reforzar al máximo la protección a todos nuestros departamentos que limitan con esos países".

Así lo revela la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, en esta entrevista. Anuncia que las fronteras terrestres seguirán cerradas hasta cuando ceda la pandemia.

Cuando la canciller Blum se refiere a los colombianos que se encuentran desesperados en el exterior, sin opción de pronto regreso al país, revela que mientras se abren los cielos aéreos, 7.000 millones de pesos han sido destinados para atender a quienes enfrentan grave situación económica.



Y se dispuso también que la embajada y los consulados destinen parte de sus gastos de representación para atender las necesidades de los mas vulnerables.



Brasil, Ecuador y Perú, tres de los países con las peores cifras de contagio de la región, tienen frontera con Colombia… ¿Seguirán las fronteras cerradas indefinidamente?



Entre las medidas para la contención del virus, una fue cerrar las fronteras con estos países. Todas las decisiones del presidente Duque y el equipo de gobierno están sustentadas en datos epidemiológicos y científicos, y por eso este cierre lo mantendremos hasta que la evolución de la pandemia lo requiera.



El Presidente instruyó a todos los ministerios para reforzar las acciones en los departamentos de frontera, tanto para fortalecer la atención en salud como para apoyar a las comunidades de frontera, particularmente vulnerables.



Pero la situación en Amazonas es gravísima…



Hemos puesto en marcha un plan coordinado con los ministerios de Salud, Defensa, Interior, Transporte, de las Tics, y las autoridades departamentales y locales. En la Cancillería estamos además impulsando diálogos con Ecuador, Brasil y Perú para definir acciones concertadas contra la pandemia.



¿Pero, concretamente sobre nuestro Amazonas, que hay?



Quiero recordarles que Tabatinga, en Brasil, y Leticia, en Colombia, son dos poblaciones que están una al lado de la otra, y conforman en la práctica una sola estructura urbana. Hasta el momento, nuestro consulado en Tabatinga solo tiene registradas 650 personas en situación de vulnerabilidad.



Pero se habla de más de 7 mil colombianos en estado deplorable en Tabatinga…



Si son más, insisto en la importancia de que se registren. Para los inscritos, la Alcaldía de Leticia envió 200 mercados y nuestro cónsul entregó 100 más. Del fondo de migraciones que mencioné antes, ya empezamos a enviar recursos al consulado para apoyar a estos compatriotas en condiciones tan difíciles.



¿Y qué pasa con la frontera colombovenezolana? ¿Cuando se dará autorización a los venezolanos en Colombia que quieren regresar a su país? ¿Cómo se está manejando eso con el Gobierno venezolano?



Desde el cierre de la frontera con Venezuela han regresado 45.000 venezolanos a ese país. De estos, 17.000 han retornado desde distintas regiones gracias a un corredor humanitario coordinado por alcaldías y gobernaciones, junto con Migración Colombia, Policía Nacional, Procuraduría y Defensoría del Pueblo.



Es un desplazamiento en transportes terrestres con permisos especiales, para asegurar condiciones dignas y de salud. Lo que ha ocurrido en las últimas semanas es que realmente no existe la publicitada apertura del régimen ilegítimo de Maduro al regreso de los migrantes. Al otro lado de la frontera solo permiten el paso diario de hasta 200 venezolanos por Cúcuta y no más de 100 por Arauca. Esto nos impone tomar medidas para evitar cuellos de botella en ciudades fronterizas.

A propósito de Venezuela, el presidente Maduro denunció una operación llamada Gedeón, de mercenarios armados que fueron entrenados, dijo él, en Colombia, liderados por dos norteamericanos, para asesinarlo, o derrocarlo… ¿Por qué insiste Maduro en señalar a Colombia como eje de un complot en su contra?



De Maduro se puede esperar cualquier exabrupto contra Colombia. Nuestra posición ha sido absolutamente clara. La democracia y las libertades deben regresar a Venezuela a través de la diplomacia y la aplicación del derecho internacional. En eso no existe ni existirá ambigüedad.



Colombia es respetuosa de las instituciones internacionales y no patrocina ni patrocinará acciones fuera del marco del derecho internacional. Al dictador Maduro se le debe recordar que Colombia no alberga, ni cobija ni apoya grupos armados organizados dedicados al terrorismo y el narcotráfico, como sí lo hace el régimen que él encabeza.



Hay más de 9.500 colombianos varados en el exterior que intentan regresar al país… ¿Cómo se va a manejar el tema de los vuelos humanitarios y qué pasa con los que no tienen ni con qué pagar un tiquete?



Hasta el 6 de abril teníamos registrados 3.642 colombianos varados como turistas o viajeros de negocios. Con la repatriación han regresado 3.240 personas, en 29 vuelos desde 18 países. Sin embargo, debido a la extensión de los cierres aéreos y las cancelaciones de vuelos en los distintos países, se han inscrito personas que tenían regresos en mayo, así como estudiantes y migrantes que han perdido su empleo y quieren volver.



Pero parece que el número de varados es mucho más alto de lo que usted cita…



El total de varados registrados es de 9.594.



¿Y qué se piensa hacer para ayudarlos?



Esta repatriación es un trabajo coordinado entre Cancillería con sus consulados y embajadas, Migración Colombia, el Ministerio de Transporte y otras autoridades. Nuestro modelo es análogo al de países europeos y latinoamericanos, en el que los viajeros pagan su tiquete en vuelos comerciales o privados y los gobiernos exploran con los operadores aéreos cuál puede ofrecer la mejor tarifa.



Los que retornan, además, se comprometen a atender protocolos migratorios y sanitarios rigurosos y a cumplir una cuarentena a su llegada al país, vigilada por las autoridades.



¿El Gobierno ha destinado ayuda económica para esos colombianos varados en el exterior?



Sí lo hemos hecho. Con autorización del Ministerio de Hacienda, realizamos unos traslados presupuestales de la Cancillería por 7.000 millones de pesos del Fondo Especial de las Migraciones para apoyar la subsistencia de connacionales varados que demuestran insolvencia económica y vulnerabilidad. Así mismo, autorizamos que los consulados y embajadas puedan destinar parte de sus gastos de representación para ese propósito.



¿Y en casos como la repatriación de presos, se avanza?



Nuestros consulados siguen prestando asistencia a colombianos privados de la libertad en otros países, a través de asesorías jurídicas y sociales, y con llamadas de seguimiento a los entes penitenciarios debido a las restricciones de visitas.



En cuanto a las repatriaciones de condenados, tenemos tratados con 5 Estados y se aprueban de conformidad con los requisitos establecidos. En 2019 se aprobó la repatriación de 28 condenados y en lo que va de este año, en el comité interministerial a cargo del tema, solo se aprobó un caso.



¿En qué consiste exactamente la ayuda que ha ofrecido Estados Unidos para enfrentar la crisis de covid-19?



Estados Unidos confirmó 12,6 millones de dólares para acciones de vigilancia en la propagación del virus, manejo de casos y asistencia a poblaciones vulnerables. Adicionalmente, redireccionó 6 millones de dólares para atender otros impactos del covid-19.



¿El apoyo internacional ha sido solo de Estados Unidos?



No. Nos han apoyado Alemania, Canadá, China, Corea, Emiratos Árabes Unidos, Francia, Japón, Reino Unido, Nueva Zelanda, la Unión Europea y la Cruz Roja Internacional. Han confirmado también importantes ayudas en dinero y en especie.



Además, agencias de la ONU y otros organismos internacionales nos apoyan en la atención humanitaria a grupos vulnerables y en asistencia técnica para planear la reactivación económica y social.



A propósito de Estados Unidos, la embajada de ese país expresó su preocupación por el posible mal uso de la ayuda que da Washington a Colombia, a raíz del escándalo de las chuzadas por parte de la inteligencia militar, a políticos, magistrados, funcionarios y periodistas, entre ellos varios corresponsales de medios como ‘The New York Times’ o ‘The Wall Street Journal'… ¿Ha habido algún tipo de comunicación con el Gobierno de Estados Unidos al respecto?



Sobre ese asunto no hemos tenido ninguna comunicación del Gobierno de Estados Unidos. En todo caso, la comunidad internacional debe tener la certeza de que el gobierno del presidente Duque no ha tenido, no tiene ni tendrá tolerancia alguna frente a la ilegalidad y no admite ninguna actuación por fuera de la Constitución y la ley.



El propio presidente Duque y el Ministro de Defensa han ordenado las investigaciones rigurosas, apoyan a las autoridades judiciales en este proceso y esperamos que quienes resulten responsables por este tipo de actos sean sancionados con la mayor severidad.



Otro tema internacional: ¿Cuba ya contestó los requerimientos del Gobierno colombiano en relación con los miembros del Eln que están en su territorio?



A la fecha, el Ministerio no ha recibido ninguna respuesta del Gobierno cubano en relación con las solicitudes de extradición que han sido presentadas en contra de algunos miembros del Eln.



El Ministerio de Relaciones Exteriores ha hecho constante seguimiento al trámite de estas solicitudes, a través de nuestra embajada en La Habana, y me reuní personalmente con el embajador de Cuba en Bogotá el 16 de enero, para reiterar la necesidad de que las autoridades cubanas den una respuesta a estas peticiones, en el marco de nuestro tratado vigente de extradición.



Con nuestro reciente ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde), ¿el país ya recibió algún tipo de apoyo?



La Ocde está formulando recomendaciones para que los países abordemos los retos de la pandemia en áreas como educación, economía, salud, medio ambiente, lucha contra la corrupción, agricultura, comercio, temas laborales y políticas tributarias. Ese trabajo va a enriquecer las políticas colombianas en todos estos campos y nos permitirá mayor coordinación con otros Estados para las medidas que necesitamos en la recuperación de mediano y largo plazo.



¿Pero eso qué significa que debemos hacer?

​

De hecho, el 28 de abril, día en que ingresamos a la Ocde, anunciamos nuestra adhesión en la conferencia ‘Repotenciación de la economía, perspectivas de la Ocde para enfrentar la coyuntura sanitaria ocasionada por el covid-19”, uno de los eventos en los que los países miembros estamos abordando todas estas materias.



YAMID AMAT

Especial para EL TIEMPO