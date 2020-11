Agenda entre EE. UU. y Colombia no depende de una elección: Blum

En el escenario de las relaciones de Colombia con Estados Unidos gravitan dos hechos distintos, pero entrelazados: la reciente victoria del demócrata Joe Biden, antítesis del republicano Donald Trump, y el eco aún diáfano de voces que advierten que el país debería plantearse incluso el cambio del embajador Francisco Santos.

“Yo le daría una recomendación”, dijo Juan Manuel Santos, “que se retire antes del 21 de enero, para que no vaya, de pronto, a sufrir algún hecho vergonzoso personalmente, lo cual repercutiría en el país. Se lo digo porque sí existe cierto malestar con lo que ha sucedido”, argumentó el expresidente.



La canciller Claudia Blum habló con EL TIEMPO de estos temas.



Y ganó Joe Biden. Tras su victoria, ¿cree qué va a haber algún cambio en las relaciones bilaterales Colombia-EE. UU.?

Colombia y Estados Unidos tienen una agenda diversa y dinámica, y su fortaleza siempre ha sido y será el respaldo bipartidista. Es una agenda de asuntos de interés prioritario para los dos países y para la región, y no está atada a una elección.



¿Para usted no existe incertidumbre? ¿Las relaciones entre los dos países hoy son buenas?

Son unas relaciones amplias y robustas, construidas en varias décadas de trabajo entre ambos lados. Estados Unidos es nuestro primer socio comercial, la principal fuente de nuestra inversión extranjera y el primer cooperante en muchos temas de interés para Colombia. Tenemos una agenda común en asuntos como la lucha contra las drogas, la asistencia humanitaria en la migración venezolana, el desarrollo rural, la justicia y la seguridad en general.



¿Cree que van a seguir así durante la presidencia de Joe Biden?

Sin duda alguna seguirán profundizándose. Con el espíritu de consenso y el apoyo bipartidista hemos avanzado en la agenda binacional que, además de los temas económicos y políticos, incluye iniciativas en medioambiente, ciencia y tecnología, energía, educación y cultura. Seguiremos trabajando en la promoción de la democracia, los derechos humanos, la legalidad, el emprendimiento y la equidad.

Aquí hay mucho ruido. Se ha escuchado incluso que Colombia podría cambiar a su embajador en Estados Unidos. ¿Es así?

El embajador Santos ha fortalecido la relación bipartidista en Estados Unidos y gracias a las relaciones fluidas que ha mantenido y construido con demócratas y republicanos ha impulsado temas importantes para Colombia con el Gobierno, el Congreso, el sector privado y organizaciones sociales de ese país.



¿Entonces? ¿Usted lo respalda?

Francisco Santos es un embajador comprometido con la agenda común definida por los dos países.



Esta inquietud surgió porque hay versiones de que miembros del Gobierno querían el triunfo de Trump. ¿Es verdad?

El Gobierno de Colombia tuvo pleno respeto frente a las elecciones en Estados Unidos. Ese es un proceso político interno, en el que ni la Cancillería con sus embajadas ni otros ministerios tuvimos alguna intervención.



Pero ¿no cree que el embajador Santos quería que ganara Trump?

Con Estados Unidos tenemos una relación bipartidista. Desde su posesión, en septiembre de 2018, nuestro embajador en Washington ha sostenido 81 reuniones de trabajo con congresistas republicanos y 84 con congresistas demócratas. Esas reuniones con legisladores de los dos partidos, que trabajan temas de relaciones exteriores, presupuesto, servicios armados, comercio, ciencia y transporte, son determinantes en nuestra agenda bilateral.

No hay duda es en la abierta participación de senadores del Centro Democrático (CD) a favor de Trump. ¿Habrá consecuencias?

No. Las relaciones entre Colombia y Estados Unidos son muy fuertes y al ser construidas con visión de Estado, están por encima de la posición individual de los partidos políticos. En las democracias, los movimientos políticos de todas las tendencias sostienen relaciones libres con partidos de otros países, e incluso tienen sus organizaciones internacionales.



Pero las acciones de algunos miembros del CD...

Son temas que no determinan las relaciones bilaterales entre Estados. El Gobierno de Estados Unidos sabe que nuestro Gobierno no interviene en su política interna, y que las actuaciones de activistas de cualquier tendencia son autónomas.



Es sabido el interés del presidente electo Joe Biden en la buena marcha del proceso de paz. ¿Colombia acatará las sugerencias de su gobierno frente a este tema?



Colombia con toda su institucionalidad trabaja por la paz y tenemos una significativa cooperación internacional con países y organismos multilaterales que nos apoyan en la política de Paz con Legalidad que, en dos años, ha logrado sólidos resultados.



¿Como cuáles?

En los avances en la implementación del acuerdo de 2016 y en la transformación de los municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Con Estados Unidos hemos trabajado en desminado, catastro rural, apoyo a víctimas.



O sea, ¿la paz con Biden tendrá un impulso?

La Estrategia de Cooperación para el Desarrollo 2020-2025 de Usaid para Colombia se enfoca en los pilares de consolidación de paz, estabilidad y prosperidad. Son acciones que vamos a reforzar con el nuevo gobierno.

ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA

EL TIEMPO