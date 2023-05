La gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, en diálogo con EL TIEMPO rechazó las afirmaciones de la vicepresidente Francia Márquez de este fin de semana en Cali cuando dijo que viva la 'primera línea'.



“Aquí tiene las puertas abiertas”, comentó. Para la mandataria departamental, las palabras de la ‘Vice’ pueden afectar el trabajo articulado en el que participan los empresarios que escucharon los reclamos de los manifestantes y crearon Compromiso Valle, una unión de 439 empresas y personas naturales que se dedican a financiar proyectos de educación, empleabilidad y emprendimiento para estos jóvenes.



¿Qué sintió al escuchar las palabras de la vicepresidenta?

Primero me sorprendió, porque para nosotros en el Valle del Cauca fueron unos días supremamente difíciles. Defiendo la protesta social pacífica, pero escuchar a una vicepresidenta de la Nación diciendo y vitoreando ‘que viva la primera línea’ cuando todos los vallecaucanos vivimos momentos muy duros y estresantes, fue desconsolador. Realmente llamo a la vicepresidenta a que vivamos momentos de reconciliación. Ella es una líder que tiene mucho de lo cual sentirse orgullosa: una mujer afrodescendiente, fue empleada de servicio, empezó desde abajo, y tiene mucho que transmitirle a una juventud.



Vicepresidenta intervino en Día del Trabajo en Cali Foto: Juan Pablo Rueda

Yo vengo de donde viene ella, también fui una líder social, una presidenta de Junta de Acción Comunal, tuve que trabajar para pagarme mis estudios en la noche. Se puede mostrar a muchos jóvenes que en la vida los sueños se pueden lograr, pero hay utilizar bien ese liderazgo. A un gran porcentaje de los vallecaucanos nos dolieron esas palabras de la vicepresidenta de la República, una mujer que hoy debe estar buscando reconciliación y sobre todo acompañando al presidente en ese proceso que él ha buscado y es la paz total por nuestro país.



El estallido social tuvo a Cali como epicentro de los disturbios más graves. La gente no podía salir de sus propios barrios, ¿cómo fue?

Cali estuvo totalmente sitiada, la gente tenía que dar vueltas inmensas para poder llegar a sus casas porque había retenes por todas partes. Pedían documentos de identificación a la ciudadanía. Lo recuerdo y me da escalofrío. A mí me llamaba el alcalde de Tuluá a decirme: doctora ayúdeme, se me van a tomar la Alcaldía. Esa era la situación hasta el día que yo le dije al presidente que hiciera efectiva la asistencia militar porque iban a acabar con el Valle del Cauca.

Primera línea de Cali. Foto: Juan Pablo Rueda Bustamante / El Tiempo

No era solo Cali, recordemos que el puerto de Buenaventura es por donde sale la mercancía y entra la mercancía al país, y nosotros teníamos departamentos totalmente bloqueados, sin poder exportar porque solo en Buenaventura había tres bloqueos. Yo no digo que no hubiera jóvenes que verdaderamente estuvieran solicitando y pidiendo unos compromisos desde el gobierno y así lo hicimos, nos sentamos y con muchos de ellos llegamos a acuerdos. Entonces hay que saber a qué primera línea nos referimos porque la verdad es que eso fue complicado. Ningún departamento de Colombia vivió lo que vivió el Valle del Cauca. Llamo a la vicepresidenta a que busquemos reconciliarnos, busquemos generar paz y que utilice ese gran liderazgo que le dio Dios para llamar a los jóvenes y mostrarles que hay muchas posibilidades de salir adelante.



Del estallido social hay heridas en el estado de ánimo y autoestima de los vallecaucanos, pero también heridas físicas el MIO, ¿el sistema ya está plenamente recuperado?

No. Todavía a Cali le falta mucho para recuperarse, eso fue una situación que dejó a Cali pauperizada. Tenemos sitios totalmente destruidos todavía. Muchos fueron empresas privadas, bancos y sector comercial. Empezamos a apoyar empresas que producto del estallido social fueron afectadas y dándoles insumos para que volvieran a recuperarse, pero yo creo que eso es un proceso en el que estamos todavía. Fuimos el primer departamento que se reactivó económicamente y eso nos enorgullece mucho.

Francia Márquez, vicepresidenta, en el consejo de ministros. Foto: @FranciaMarquezM

Invito a la vicepresidenta a que venga la Gobernación del Valle, a una reunión con todos los empresarios y con todos los que estamos trabajando con la Pastoral Social, con la Arquidiócesis, para que trabajemos juntos. En este momento lo único que quiero manifestarle a nuestra vicepresidenta es que cuenta con todo el apoyo del Valle del Cauca, tanto vicepresidenta como presidente sacaron las mayores votaciones en el suroccidente colombiano y nosotros no tenemos nada diferente que trabajar con ellos. Participar en ese proceso de paz. Yo pertenecí al gobierno de la paz, al gobierno de Juan Manuel Santos y solo quiero que logremos esa anhelada paz que el presidente viene liderando.

Hubo una autocrítica de un sector de la sociedad caleña y de los empresarios de ayudar a crear fuentes de empleo para los jóvenes. ¿Cómo va ese proceso?

Supremamente bien. Lo está liderando Pro Pacífico y se llama Compromiso Valle. Nos hemos unido para que lleguemos a los jóvenes les demos oportunidades. Dentro de todos nuestros programas, de monitores ambientales, culturales y deportivos vinculamos jóvenes que estaban en ese proceso y que tenían las condiciones para laborar. Por eso hoy podemos decir que ha sido el primer departamento que se reactivó económicamente, porque nos unimos para trabajar. Invito a la vicepresidenta a que conozca los procesos que estamos haciendo desde los diferentes espacios.



ARMANDO NEIRA

EDITOR DE POLÍTICA