Se dobló la cifra de reincidentes que están detenidos en el país

Mientras en la ciudadanía crece cada vez más la sensación de inseguridad ciudadana, especialmente por delitos como el hurto callejero, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) reveló una cifra que le puso a más de uno los pelos de punta: la reincidencia en el país sigue en aumento: en los últimos siete años el número de detenidos que tras recuperar la libertad vuelven a cometer delitos creció más del 110 por ciento.

El informe del Inpec, enviado al Congreso de la República para un debate de control político que se realizó este martes, revela que actualmente se encuentran detenidas 22.507 personas que reincidieron en sus delitos, mientras que en 2012 esta población era de 10.592 detenidos.



La reincidencia, según el Inpec, hace referencia a aquellos individuos que, habiendo sido condenados en ocasiones anteriores, han vuelto a ser privados de la libertad y se encuentran en condición de condenados por la comisión de nuevos delitos.



Una de las cuestiones del documento que causa más preocupación es que el 22 por ciento de estos reincidentes se encuentran en casa por cárcel o con vigilancia electrónica, a pesar de que fue comprobado que tienen tendencia a seguir delinquiendo.



La población reincidente, según el informe, está distribuida así: en centros penitenciarios el 77,5 por ciento (17.435), con detención domiciliaria 19,7 por ciento (4.443) y con vigilancia electrónica 2,8 por ciento (629).

“Tenemos una problemática sentida sobre el hacinamiento y la resocialización de los penados”, reconoció el general William Ruiz, director del Inpec, quien aseguró no obstante que “tenemos profesionales para que ayuden a estas personas para que puedan tener atención prioritaria”.



Para algunos congresistas, este asunto no deja de generar preocupación, no sólo porque esta población contribuye al hacinamiento carcelario y desfigura la confianza en la justicia, sino porque genera inquietudes sobre el sistema de resocialización que se maneja en el país.



“Desde el punto de vista de finanzas públicas, el Estado hace un importante esfuerzo presupuestal para mantener (y construir nuevos) centros carcelarios y penitenciarios, sin que estos cumplan con su finalidad”, indica un estudio sobre reincidencia realizado por académicos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana.



Los delitos de mayor reincidencia, según el informe del Inpec, son el homicidio (22 por ciento de los casos), fabricación y porte de armas (14 por ciento de los casos), tráfico y porte de estupefacientes (13 por ciento de los casos).



Estos están precisamente entre las conductas que más percepción de inseguridad generan en las ciudades del país.

“Desde una perspectiva del costo social, tener individuos que no sólo no se han resocializado exitosamente, sino que además han adquirido más pericias criminales, comporta consigo mayores costos de precaución y de daños directamente causados por la actividad delictiva”, indica el estudio de la Javeriana.

Resocialización

Precisamente, el Inpec señaló que para evitar cuestiones como la reincidencia en los delitos, los centros penitenciarios cuentan con programas y actividades en el área industrial, artesanal, agropecuaria y de servicios administrativos dirigidos a los presos, con el fin de proyectar su resocialización.



Según el informe, a julio de este año, el 79,8 por ciento (98.183 personas) de los detenidos que se encuentran en las cárceles (que son un total 123.078) participa en programas de trabajo y educación e incluso algunos de ellos se desempeñan como instructores en algunas disciplinas.



“La participación en dichas actividades es voluntaria y les permite a los condenados redimir pena mediante el registro del tiempo dedicado a las mismas, de acuerdo con las equivalencias establecidas en la ley para esos efectos”, indica el informe del Inpec.



La población reincidente contribuye, además, a incrementar los indicadores de sobrepoblación y hacinamiento carcelario que actualmente se sitúa en el 53 por ciento, pero que, de no ser por los reincidentes, estaría en el 31,7 por ciento.

“Insistimos en que la política criminal no puede ser la cárcel, está demostrado que las sentencias largas no sirven y que tenemos que combatir la corrupción en su interior “, expresó el representante de la Farc Luis Alberto Albán, citante del debate.



Una de las cuestiones que más contribuyen a los altos índices de hacinamiento es la falta de definición jurídica de buena parte de quienes se encuentran en los centros penitenciarios.



Según las cifras del Inpec, de los 123.078 presos que están en las cárceles, el 33 por ciento (41.330) están en condición de sindicados, es decir que aún no se les ha resuelto su situación jurídica.



Los altos índices de hacinamiento han llevado a que, en algunas ocasiones, los detenidos que son considerados como menos peligrosos para la sociedad o que gocen de algún beneficio sean enviados a casa por cárcel.



De los 189.579 detenidos que hay en Colombia, el 32,5 por ciento (61.565 personas) se encuentran en detención domiciliaria.



