La desaceleración de la curva de crecimiento de población migrante en Colombia empezó en 2019, pero en febrero de este año se llegó al pico más alto, cuando había 1'825.000 venezolanos.



En marzo, a raíz de la pandemia de coronavirus, los venezolanos que estaban en Colombia empezaron a retornar a su país. No obstante, tras cinco meses, se está viendo un reingreso de venezolanos al país: cada uno de los que salió está volviendo a Colombia con uno o dos acompañantes, según estima Migración Colombia.



(Puede leer: El fin de la cuarentena reactiva el retorno de venezolanos a Colombia)

Incluso, el director de la entidad, Juan Francisco Espinosa, anunció que espera que cuando se reabran las fronteras, y tras un par de meses, el número de migrantes en el país sea de 2 millones, con cálculos de un regreso del 80% de los 100.000 que salieron en época de pandemia.



De este modo, continúa cayendo la cifra de venezolanos en Colombia. A corte de 31 de julio, 1'731.017 venezolanos viven en el país: 44% regulares (765.000) 56% irregulares (965.000), y sigue siendo mayor la cifra de venezolanos en condición irregular.



Adicionalmente, entre los 18 y 39 años, hombres y mujeres, concentran el 28 % del total de esta población, el 51% son hombres y el restante mujeres.



(Además: La violencia que sufren los migrantes venezolanos LGBTI en Colombia)



"Esto, en términos de oportunidades es muy positivo para el país porque es fuerza laboral, gente joven que puede aportar en los diferentes sectores e industrias", sentenció Espinosa. Adicional a ese 28%, el 12 % corresponde a niños, niñas y adolescentes.



Los cinco departamentos en los que están ubicados los migrantes venezolanos son: Bogotá (19%), Norte de Santander, Atlántico, Antioquia y Guajira. Respecto a las ciudades se encuentra Bogotá, Cúcuta, Barranquilla, Medellín y Cali.



Esta caída de venezolanos en el territorio nacional, además de factores como la pandemia, también entra en juego que se acerca la época decembrina, en la que los migrantes regresan a su país para pasar festividades con sus seres queridos.



No obstante hay que señalar que las fronteras terrestre, marítimas y fluviales continúan cerradas hasta el 1.º de noviembre, y esto hace que quienes ingresen al país lo hagan de forma irregular.

'Venezolanos no son responsables de criminalidad'

Migración Colombia señaló que, según datos del Inpec, hay más de 2.700 extranjeros privados de la libertad y 1.500 son venezolanos. "Es decir del total de personas privadas de la libertad, sobre el total de venezolanos encontramos que es inferior al 1%, es el 0.08%", señaló Espinosa.



"Quiere decir que la criminalidad que está en cárceles no es una criminalidad extranjera ni venezolana", puntualizó.



Respecto a las capturas, en 2019 fueron capturados un poco más de 11.00 venezolanos, "que corresponde al 0.62% y se da por delitos asociados al hurto y al porte de estupefacientes".

Nuevo Permiso Especial de Permanencia (PEP)

Migración Colombia anunció que los migrantes venezolanos podrán acceder a un nuevo Permiso Especial de Permanencia (PEP) a partir del 15 de octubre de 2020 y hasta el 15 de febrero de 2021.



Este documento solo lo podrán obtener los ciudadanos venezolanos que ingresaron legalmente al país por uno de los puntos de control migratorio antes del 31 de agosto de 2020.



(Puede leer: La misteriosa muerte de pasajero dentro de un bus que salió de Bogotá)



Quienes estén interesados en conseguir este permiso deben cumplir con los siguientes requisitos:



- Encontrarse en territorio colombiano a la fecha de la publicación de la resolución.

Haber ingresado al territorio nacional por un Puesto de Control Migratorio habilitado con pasaporte.

- No tener antecedentes judiciales a nivel nacional e internacional.

- No tener medida de expulsión o deportación vigente.

- No tener un PEP, PEP-RAMV vigente, cancelado o vencido.

- No tener PEPFF.

- No importa si su pasaporte o prórroga está vencido o a punto de vencer, puede tramitar el PEP.

- No importa si su estadía está vencida, puede tramitar el PEP, siempre y cuando haya sellado el pasaporte hasta el 31 de agosto de 2020.



Esto quedó instaurado en la resolución 2359 del 29 de septiembre de 2020 explica que la expedición de este documento se efectuará en línea, de forma gratuita, a través del enlace que dispondrá la autoridad migratoria en su portal web http://www.migracioncolombia.gov.co, desde el 15 de octubre hasta el 15 de febrero de 2021.

LUISA MERCADO

REDACCIÓN POLÍTICA

Twitter: @LuisaMercadoD