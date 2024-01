Cielo Rusinque fue designada como nueva superintendente de Industria y Comercio

El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República anunció este jueves la llegada de Cielo Rusinque a la Superintendencia de Industria y Comercio, un nombramiento del que se hablaba desde hace días -pese a que hubo una convocatoria pública con más de 80 candidatos-, pero al cual le faltaba la confirmación oficial.



Rusinque, cercana al presidente Petro y exdirectora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), llega en reemplazo de María del Socorro Pimienta, quien fue declarada insubsistente mediante un decreto el pasado 14 de diciembre de 2023.



"La Presidencia de la República de Colombia se permite informar que: Ha sido designada la doctora Cielo Elainne Rusinque Urrego (...) en el empleo de Superintendente de Industria y Comercio, código 0030, grado 25", indica el Dapre en su página web.



¿Quién es Cielo Rusinque?



La nueva superintendente de Industria y Comercio es abogada constitucionalista, tiene una especialización en derecho constitucional, una maestría en estudios políticos en la universidad París II (Francia) y es candidata a doctora en derecho constitucional.



Además, fue secretaria judicial en la Fiscalía General de la Nación, docente de la Universidad Externado y trabajó como profesional en la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Fusagasugá.



Se hizo más conocida por su férreo respaldo al presidente Gustavo Petro y por su activismo en redes sociales, además, por haber estado al frente del Departamento de Prosperidad Social, hasta que en su reemplazo llegó Laura Sarabia.

Cielo Rusinque durante la elección del nuevo magistrado en el Senado. Foto: Prensa Senado

En agosto del año pasado, de hecho, se habló de la posibilidad de que pudiera ocupar el puesto que había dejado vacante Sarabia -cuando recién estalló el escándalo por el supuesto uso indebido del polígrafo-, algo que finalmente no se materializó.



“Quiero agradecer al Presidente @petrogustavo su voto de confianza. No estaré por el momento en el gobierno. Si alguien sabe y tiene autoridad para disponer quién lo acompaña y donde, es él. No hay pulsos de poder en Casa de Nariño, allí la lucha diaria es por el bien de Colombia”, publicó Rusinque en aquel momento.



También fue una de las ternadas por el jefe de Estado para convertirse en magistrada de la Corte Constitucional; sin embargo, fue Vladimir Fernández, por entonces jefe jurídico de la Casa de Nariño, el elegido por el Congreso.

