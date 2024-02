Cielo Rusinque denuncia seguimientos a su vivienda y hace llamado a la Fiscalía

La superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, publicó una denuncia en sus redes sociales respecto a una situación que le ocurrió el año pasado en su lugar de vivienda.



(Puede leer: Las graves implicaciones del asedio al Palacio de Justicia)

Rusinque manifestó que teme por su integridad y la de su familia. Según dijo, el 21 de noviembre del año pasado, tres hombres se acercaron al edificio donde reside la funcionaria. De acuerdo con su denuncia, estaban "ostensiblemente armados".



La superintendente relató que llegaron "en una camioneta blanca de platón de placas DIW 690, identificándose ante el portero como miembros del CTI, con una actitud sospechosa".

Facebook Twitter Linkedin

Cielo Rusinque. Foto: DPS

En su denuncia, afirmó que el vigilante del edificio le informó que los hombres peguntaron particularmente por la torre "en la que resido con mi familia y el sistema de seguridad del edificio; tal como, cuántas porterías existen y formas de acceso. Distrayendo la atención del portero, tomaron fotos tanto de la portería como del sector donde se encuentra mi apartamento", agregó.



Rusinque indicó que al día siguiente, es decir el 22 de noviembre, radicó un derecho de petición ante la Fiscalía solicitando información sobre si dicha camioneta, de placas DIW 690, "hace parte de la entidad y si esta visita se dio en el marco de una investigación formal".



"Para el 24 de noviembre, el Fiscal General de la Nación me informa que, para efectos de responder mi petición, le dará trámite de denuncia, la cual le correspondió a la Fiscalía 521 Seccional de Bogotá de la Unidad de Seguridad Pública y Amenazas", sostuvo.



(Además: 'No estamos en la tarea de presionar a la Corte Suprema': ministro Velasco)

Facebook Twitter Linkedin

Posesión de Cielo Rusinque como nueva superintendente de Industria y Comercio. Foto: Presidencia

#URGENTE #LaConjuraEnTiemposDeBarbosa

En medio del momento que vive el país, temerosa de mi integridad y la de mi familia, y agotadas las vías institucionales, en el siguiente hilo quiero hacer pública esta denuncia: — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) February 12, 2024

Según la funcionaria, a la fecha, no se le ha indicado la información que solicitó. Manifiesta que esto "ha generado incertidumbre" en su familia.



Como parte de su denuncia, Rusinque agregó que el pasado 27 de enero, su hijo menor de edad le alertó de la presencia de un dron al frente de su ventana registrando sus actividades. "Al ver mi presencia y la de mi esposo, el dron se alejó. Sin embargo, alcancé a tomar un video, que remití en ampliación de denuncia a la citada Fiscalía", dijo.



Por último, Rusinque insistió en que no ha obtenido respuesta por el ente acusador y a la fecha no sabe si la visita de dichos hombres correspondió a "una diligencia oficial de la Fiscalía".



"Por lo anterior, y por todas las razones que conoce el país, me uno a la solicitud ciudadana de exigir una Fiscalía que a todos nos brinde garantías", concluyó.



REDACCIÓN POLÍTICA