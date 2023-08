Cielo Rusinque, quien hasta esta semana estuvo a cargo del Departamento de Prosperidad Social y quien iba ser nombrada como nueva jefa de gabinete del gobierno del presidente Gustavo Petro, aseguró en la mañana de este miércoles que deja el Ejecutivo.



"Quiero agradecer al Presidente Gustavo Petro su voto de confianza. No estaré por el momento en el gobierno. Si alguien sabe y tiene autoridad para disponer quien lo acompaña y donde, es él. No hay pulsos de poder en Casa de Nariño, allí la lucha diaria es por el bien de Colombia", escribió en su cuenta de X.



El anuncio a través de la red social se dio unas 12 horas después de que la Unidad Investigativa de EL TIEMPO informó en primicia que la ahora exfuncionaria no iba a llegar a la jefatura de Despacho, cargo que hasta finales de mayo estuvo en manos de Laura Sarabia quien ahora llegará a Prosperidad Social.



Quiero agradecer al Presidente @petrogustavo su voto de confianza. No estaré por el momento en el gobierno. Si alguien sabe y tiene autoridad para disponer quien lo acompaña y donde, es él. No hay pulsos de poder en Casa de Nariño, allí la lucha diaria es por el bien de Colombia. — Cielo Rusinque Urrego🇨🇴🇫🇷 (@cielo_rusinque) August 30, 2023

Rusinque había confirmado a medios de comunicación desde el lunes que efectivamente llegaría a este cargo, que es uno de los más poderosos de la Casa de Nariño y que estuvo sin persona encargada desde junio, cuando Sarabia tras los escándalos por las chuzadas a la exniñera de su hijo y sus enfrentamientos con el exembajador Armando Benedetti.



Dijo que fue Carlos Ramón González, director del Dapre y quien se convirtió en la mano derecha del presidente Petro desde la salida de Sarabia del Gobierno, quien le comunicó que ella llegaría a este cargo.

Cielo Rusinque. Foto: Mauricio Moreno El Tiempo / Presidencia

"Voy a estar cerca al Presidente, como se ha dicho desde ayer. Estamos pendientes de la materialización de esa decisión. Lo voy a estar acompañando, sí, manejando la agenda, lo que las obligaciones o tareas que él disponga y pues estamos esperando que eso se materialice en principio", afirmó en entrevista con Blu Radio.



Algunas voces cercanas al Gobierno dijeron que el nombramiento se habría reversado porque no cayeron bien sus declaraciones a medios de comunicación antes de la oficialización de su designación.



Ahora volvió a tomar fuerza que la jefatura de Despacho podría desaparecer en la actual administración, dejando así a González como uno de los funcionarios más poderosos de la Presidencia de la República.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA