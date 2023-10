En el Cesar, la sombra de Cielo Gnecco se extiende sobre Elvia Milena Sanjuan

La conversación política en el departamento del Cesar pasa por el impacto que tendrá la decisión de Cielo María Gnecco Cerchar, de fugarse para evadir la orden de captura en su contra por los delitos de secuestro, homicidio y concierto para delinquir por presuntos nexos con paramilitares.



(Puede ver: Atención: orden de captura contra Cielo Gnecco, ex primera dama del Cesar)

Alrededor de la ‘Cacica’ han gravitado las relaciones de poder en las últimas décadas en este departamento. Un guiño suyo era un orden que quitaba y ponía mandatarios. Su última apuesta fue impulsar la candidatura de Elvia Milena Sanjuán Dávila. Por eso, la pregunta que corre de boca en boca es qué tanto incidirá en la decisión final de los electores.



De manera oficial, Milena Sanjuán es candidata del Partido de ‘la U’, conservadores, liberales y Cambio Radical. Las encuestas muestran que el triunfo estará entre ella y Claudia Zuleta, hija del cantante vallenato ‘Poncho’ Zuleta, quien llega a nombre del Centro Democrático.

Cielo Gnecco, Kathia Osipino, Elvia Milena San Juan, Claudia Zuleta y Antonio Sanguino Foto: Archivo particular

A pesar de la acción judicial, se la vio por las calles de Valledupar, usando su tradicional vestimenta negra, haciendo campaña por la candidata.



(Además: Así fue como se le voló a la justicia la poderosa ‘Cacica’ Cielo Gnecco)



Con Gnecco Cerchar en tarima o sin ella, en el Cesar saben que Sanjuán Dávila es la ficha con la que este clan busca perpetuarse cuatro años más en un departamento en el que desde 1978 han mostrado su poderío electoral, varias veces de la mano de la ilegalidad según las condenas por ‘parapolítica’ de varios de sus miembros, y en el que han puesto gobernadores en al menos las últimas tres elecciones.



Al contrario del grupo político que representa, la candidata a la gobernación del César no tiene el reconocimiento departamental y nacional de sus padrinos políticos. Hasta hace muy poco no pasaba de ser la exalcaldesa de San Diego, un pequeño municipio de 18.000 habitantes, y una de las asesoras del despacho de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, dos veces gobernador del Cesar y actualmente suspendido del cargo mientras enfrenta un proceso judicial por presuntas irregularidades del PAE del departamento.



Y es que la carrera de Elvia Milena Sanjuán ha sido siempre de la mano del polémico clan. De acuerdo con consultados de la región, esta fue derrotada en las urnas en 2011 como candidata a la alcaldía de San Juan. Luego lo volvió a intentar en 2015 y lo logró, esta vez con el apoyo de Cambio Radical y, supuestamente, con el visto bueno de los Gnecco. Sobre su gestión hay posiciones encontradas.



Concejales consultados destacan la labor y la califican de “notable”. Otros señalan que fue “sin pena ni gloria”. Un tema en el que ambos sectores coinciden es los dos procesos que actualmente tiene en Fiscalía, uno de ellos en etapa de juicio. El primero es por presuntas irregularidades en la compra de un lote, y el otro, por supuestas presiones a un concejal para que no se volviera a presentar a los siguientes comicios. Mientras que los partidarios de ella califican las acciones como algo propio de la gestión pública, sus contradictores enuncian estos casos como una muestra de que no es apta para gobernar el departamento.

Cielo Gnecco, exprimera dama del Cesar. Foto: Gobernación del Cesar

Tras culminar sus cuatro años como alcaldesa, pasó a trabajar con la gobernación de Luis Alberto Monsalvo como asesora de despacho. “Fue su mano derecha”, apuntan algunos, que piden reserva de su nombre. Tanta sería la confianza del elegido gobernador del Cesar para el periodo 2020-2023 que no solo estuvo en la administración de este, sino que luego habría sido el enlace con el gobernador encargado cuando Monsalvo Gnecco fue suspendido.



(Además: Hombre de confianza de Cielo Gnecco financia campaña de favorita a gobernación de Cesar)



Varios de los que hablaron con EL TIEMPO admitieron que Sanjuán no tenía reconocimiento hasta hace cuatro meses, cuando comenzó a sonar como la posible aspirante de la cuestionada familia. “Ella era más o menos desconocida, y los Gnecco se la echaron al hombro”, dijo uno de sus contendientes.



No obstante, es una versión en la que coinciden aliados del clan. Uno de los grandes electores del departamento le dijo a este diario que ya había un acuerdo de que iban con el o la aspirante de los Gnecco a gobernación y que la contienda iba a estar en la alcaldía de Valledupar. Asimismo, expresó que uno de los criterios para “ungir” a Elvia Milena fue que era mujer, esto debido a que sabían que Claudia Zuleta se iba a volver a presentar y partía con la ventaja de haber quedado segunda en los comicios de hace cuatro años: “No podíamos presentar un hombre”.



Por el momento, esta no se ha pronunciado con respecto a la situación de su madrina política. EL TIEMPO la buscó para unas declaraciones en el tema, pero su campaña no respondió.