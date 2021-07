‘Comisión de seguimiento daría carácter obligatorio a informe de CIDH’

La vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez, habló sobre las recomendaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le hizo al país tras la visita de trabajo en la que evaluó la situación de derechos humanos en medio de las protestas. La funcionaria señaló que, contrario a lo que advierte este órgano de la OEA, las autoridades colombianas y la Fuerza Pública llevan a cabo una labor bajo "los más altos estándares de respeto por los derechos humanos"; además, afirmó que seguirán en diálogo permanente con la CIDH para que vea los avances del país en la materia.

¿En cuáles recomendaciones coincide Colombia con la CIDH?

Hay coincidencias y así lo dije desde el momento en que terminamos la lectura del informe. Resalto el reconocimiento hecho por la CIDH a la institucionalidad democrática, sólida, participativa y pluralista con la que cuenta nuestro país, y también coincidimos con la necesidad de expedición de una ley estatutaria que regule los alcances y las limitaciones del derecho a la reunión y a la manifestación pública y pacífica en Colombia, proyecto que será radicado para la nueva legislatura. Coincidimos con el reconocimiento que hace la CIDH de que, en su mayoría, las manifestaciones en Colombia fueron pacíficas y no requirieron intervención de la Fuerza Pública, planteando además la evidente infiltración de grupos al margen de la ley.



¿Y las otras observaciones no las van a acatar?

No se puede hablar de ‘acatamiento’, dado que no tienen carácter vinculante para el Estado, ni en el marco del derecho internacional ni en el marco del derecho interno. Tenemos, sin duda, la obligación de investigar, de forma imparcial, exhaustiva y expedita, todas las denuncias de violación de derechos humanos; así como juzgar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas.



¿Y sobre el exceso de la Fuerza Pública?

El Gobierno viene trabajando en un proceso de reforma de la Policía, pero no compartimos la idea de separar a la Policía del Ministerio de Defensa, pues sería desconocer la vinculatoriedad de nuestra Constitución.



Se sabe poco de las investigaciones en la materia, y las víctimas de abuso puede que eleven sus casos a la justicia internacional si no son respondidos por la justicia colombiana...

Solo peticiones o casos individuales son susceptibles de ser demandados ante el Sistema y, en dichos eventos, bajo el principio de subsidiariedad que rige las actuaciones de órganos como la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, deben agotarse todos los recursos internos dispuestos por el Estado colombiano para resolverlos, antes de que el Sistema Interamericano pueda intervenir.

¿Por qué no dejar que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, implemente las recomendaciones?

Porque la dirección de las relaciones internacionales es competencia exclusiva del Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Iván Duque. Le he planteado a la alcaldesa que trabajemos en conjunto las medidas que ya viene estructurando y ejecutando el Gobierno para profundizar el marco que rige a la Policía y al Esmad.



La CIDH aseguró que funcionarios e instituciones públicas estigmatizan a algunas poblaciones, ¿por qué el Gobierno no lo acepta y toma medidas?

La CIDH sugiere que las instituciones colombianas estigmatizan a poblaciones específicas. Esto no puede ser aceptado. Las autoridades colombianas y la Fuerza Pública llevan a cabo una labor supremamente exigente, y bajo los más altos estándares de respeto por los derechos humanos. Debo ser enfática en que el Estado se ocupa constantemente de adoptar medidas en contra de la discriminación y no estigmatiza.



La primera reacción del presidente Iván Duque tras el informe fue asegurar que “nadie puede recomendarle a un país ser tolerante con actos de criminalidad”, refiriéndose a los bloqueos. ¿Con esto, el Gobierno no está tergiversando unas recomendaciones que no están en el informe?

La CIDH sugiere en sus recomendaciones que los bloqueos, o como lo denominan ellos, “cortes de ruta”, constituyen una modalidad de manifestación legítima y pacífica y que, por esa razón, no pueden prohibirse per se por parte de las autoridades colombianas, pero las normas penales colombianas tipifican como delito la obstrucción de vías públicas que atenten contra la vida humana, la salud pública, la seguridad alimentaria, el medioambiente o el derecho al trabajo.



Hablemos que lo que ahora viene. El Gobierno rechaza el Mecanismo Especial de Seguimiento en Materia de Derechos Humanos en el país, pero este no depende del consentimiento del Gobierno, ¿no se pierde una oportunidad al rechazarlo?

El Estado considera que el mecanismo no es necesario en el contexto colombiano, dada la existencia de una institucionalidad sólida. Por tanto, pretender en este momento una comisión de seguimiento sería darles el carácter de obligatorio a unas recomendaciones que por su naturaleza no cumplen con esa condición. Además, Colombia cuenta con diversos mecanismos internos que permiten la protección y garantía de los derechos de los colombianos.



¿El Gobierno está dispuesto a que haya un seguimiento para que estas recomendaciones sean acatadas?

Debo reiterar que las recomendaciones constituyen una guía para la adopción de decisiones y políticas internas. La CIDH con Colombia ya tiene canales permanentes de comunicación y no dejará de adelantar un diálogo permanente para que la Comisión tenga acceso a los avances que, sin duda, seguirá logrando el país en esta materia, durante los 12 meses que le quedan a nuestro Gobierno.



¿Cree que la CIDH tiene un sesgo ideológico, como lo han dicho políticos afines al Gobierno?

Creemos firmemente en la pertinencia de los mecanismos y tratados internacionales de protección de derechos humanos, de los cuales el Estado ha hecho parte. Los derechos humanos son inherentes a la persona humana, y su protección, promoción y garantía nos conciernen a todos, independientemente de nuestras convicciones políticas.



¿Hay que reformar el Sistema Interamericano de Derechos Humanos?

En efecto, Colombia ha estado en diálogos con diferentes Estados, y se le han planteado a la CIDH algunas propuestas de fortalecimiento, con una línea de la subsidiariedad más clara y en aras de lograr un sistema más sólido y ágil. Por eso, más que reformarla hay que reforzarla para que acuda con prontitud a denunciar y actuar en todos los casos flagrantes de violación de los derechos humanos, de las libertades y de la democracia, como lo estamos viendo lamentablemente en varios países de la región.

¿Se refiere a Venezuela?

Nuestra preocupación permanente sobre la fractura democrática, sobre el secuestro de la democracia venezolana en manos de una dictadura ameritan un Sistema Interamericano que debe ser reforzado para que pueda actuar con eficacia y sentido de urgencia donde se requiera, debido a que se fractura la democracia o se limita la división de poderes, cosa que no sucede en Colombia.



REDACCIÓN POLÍTICA

​Twitter: @LuisaMercadoD

Instagram: @luisamercado1