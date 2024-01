Primer choque entre Presidente y Federico Gutiérrez como alcalde: fue por discurso

Ni un día lleva Federico Gutiérrez como alcalde en propiedad de Medellín y ya se reportó el primer choque con el presidente Gustavo Petro. El intercambio de comentarios fue por unas menciones que el mandatario local hizo sobre la cabeza del Ejecutivo.



Entre los muchos comentarios en contra del presidente, entre los que le pidió "enderezar el camino", Gutiérrez le dijo al Presidente que "no castigue a Medellín ni Antioquia" por tener posiciones diferentes a las del primer mandatario.



El comentario no fue del gusto de Gustavo que Petro, que respondió a través de redes sociales. "En una mente democrática y progresista no esta la palabra castigo. El castigo como la venganza están en mentes retrógradas", fue el comentario del Presidente.



Hasta el momento, es el único trino o comunicación del primer mandatario frente a la jornada de posesiones. Tampoco otras figuras de su gabinete han hecho mayores pronunciamientos.



Solo el Ministerio del Interior, con un trino, mencionó la jornada y le dio la bienvenida a los que recién están comenzando sus mandatos.