La apuesta del Gobierno para defender líderes sociales de Riosucio

Una comisión del Gobierno de más de 40 personas, encabezadas por la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, llega este jueves al pequeño poblado de Riosucio, en Chocó, para evaluar la situación y tomar nuevas medidas de protección para los líderes sociales y de la misma comunidad, ante los problemas de orden público que se dan en la zona.

“Parte de los problemas obedecen a la disputa territorial que hay entre el Eln y el Clan del Golfo y obviamente allí hay explotación ilegal de minerales y de maderas a lo que se suman que por allí se mueven rutas del narcotráfico”, dijo la ministra.



Pero no es lo único. En la zona también se han detectado minas antipersona a lo que se suman los recurrentes combates entre los grupos irregulares.



“Vamos a revisar ahorita en qué va todo, vamos cerca de 40 personas de las diferentes entidades para realizar acciones, incluida la Defensoría del Pueblo, la ONU y la MAPP OEA”, dijo la Ministra.



Sobre las amenazas a líderes sociales, la funcionaria dijo que precisamente eso es lo que quieren hablar hoy con la comunidad, para establecer cuál es la situación, sobre todo porque hay unas alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo.



El pasado 13 de abril fue asesinado en ese municipio Aquileo Mecheche, un profesor indígena y líder de la región. Días antes ya había sido sacado del pueblo para su protección un hermano suyo.



“Hoy vamos a hablar con por lo menos 20 dirigentes de las comunidades de Riosucio, para mirar qué otras acciones se pueden implementar la protección de estos líderes”, destacó la Ministra.



La situación en este municipio comenzó a deteriorarse desde julio pasado con los primeros enfrentamientos entre el Eln y el Clan del Golfo. En agosto comenzó a hacerse más efectiva la presencia estatal, no solo con Fuerza Pública sino con medidas de protección y humanitarias.



Al lugar no solo ha llegado el Ejército sino que la Armada ha llevado 14 barcos con ayuda humanitaria.



“No ha sido sólo la presencia, sino que se ha hecho un seguimiento permanente y se adoptaron unas medidas de protección colectiva que ya han venido siendo implementadas”, dijo la ministra Gutiérrez.



Consideró que es necesario mirar qué más se puede hacer además de lo que se ha venido haciendo en los últimos nueve meses y “qué más hay pendiente para proteger la vida de los líderes”.