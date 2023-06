Este viernes 8 de junio, el Gobierno de Colombia, en cabeza del presidente Gustavo Petro, y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (Eln) firmaron un cese al fuego "nacional", "bilateral" y "temporal" que durará en principio 180 días a partir del próximo 3 de agosto.



El cese contempla una primera fase de alistamiento hasta el 6 de julio en el que se dará la orden de detener las ofensivas y se oficializará el 3 de agosto, según explicaron las delegaciones. Este es el protocolo acordado por el Gobierno y el Eln.

Protocolo del cese al fuego

Protocolo de mandato del mecanismo de monitoreo y verificación (MMV) para el cese al fuego bilateral, temporal y de carácter nacional, entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN)



En virtud del Acuerdo No. X de CFBTN, suscrito entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional - ELN, el presente Protocolo establece el mandato del MMV y VS del CFBTN.



El Gobierno Nacional y el ELN, acuerdan establecer un Mecanismo de Monitoreo y Verificación de carácter técnico, acompañado de una Veeduría Social, que se encargarán de verificar el cumplimiento del CFBTN.



Este MMV tendrá tres instancias: local, regional y nacional, el cual estará conformado por los siguientes componentes: el Gobierno Nacional (Fuerza Pública y Oficina del Alto Comisionado para la Paz), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Iglesia Católica y la Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Este mecanismo contará con el acompañamiento de la Veeduría Social (VS).

Propósitos y Alcance



El MMV, como un conjunto, funcionará con el propósito de recopilar, verificar, evaluar y calificar cualquier hecho que pueda considerarse como posible incidente que incumple el CFBTN y emitirá los conceptos correspondientes. Su mandato estará acompañado de unas reglas únicas que orientarán la misión de las instancias que se desplieguen bajo la coordinación del componente internacional (Misión de Verificación de la ONU).



Este MMV analizará de manera imparcial los hechos que se presumen como incumplimientos a las reglas, compromisos y prohibiciones acordados entre el Gobierno Nacional y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Así mismo, elaborará una evaluación del CFBTN, sus posibles incidentes, trámite, recomendaciones, informes y todo aquello necesario para el cumplimiento de su mandato.

Principios y Pautas Generales



Gustavo Petro, en La Habana. Foto: Presidencia

El MMV actuará bajo los principios de respeto e imparcialidad en sus procedimientos y recomendaciones, que emitirá mensualmente a las partes y a la opinión pública. Así mismo, procederá con buena fe en el cumplimiento de sus funciones y sin discriminación de ningún tipo.



Los integrantes del MMV, a través de la Misión de Verificación de la ONU, mantendrán canales de comunicación permanentes con la Fuerza Pública y estructuras del ELN, articulando información pertinente que permita prevenir incidentes en todo el territorio nacional, con mayor énfasis en sectores que se determinen de común acuerdo, y que garanticen la eficiencia técnica en las labores, ante las eventualidades o contingencias que se puedan presentar.



El Gobierno Nacional, a través del Fondo de Programas Especiales para la Paz u otro que determine para estos efectos, dispondrá de los recursos necesarios para que el MMV cuente con los medios técnicos y logísticos necesarios para el cumplimiento de su Mandato.



Los integrantes del MMV no podrán portar armas y gozarán de garantías de seguridad de acuerdo con lo establecido en el Protocolo de Seguridad y Protección. Así mismo, deberán garantizar la reserva y seguridad de la información que se le suministre o conozcan en virtud de su labor.



El Mecanismo determinará cuál de los componentes será su portavoz,que estará referido a todos los aspectos técnicos del CFBTN. Igualmente, facilitará que se aclaren los casos donde exista un desacuerdo entre los representantes del Gobierno Nacional y el ELN. En caso de no lograrse un acuerdo, la Misión de Verificación de la ONU emitirá su propio concepto público.

Composición del MMV



El MMV estará conformado de una (1) Instancia Nacional, ocho (8) Instancias Regionales y veinte (20) Instancias Locales desplegadas en diferentes sectores del territorio nacional.



La reglamentación del MMV será acordada por la instancia nacional una vez se designen sus integrantes. Cada componente que integra el Mecanismo podrá hacer cambios en el personal que lo representa cuando las circunstancias así lo requieran.



La Misión de Verificación de la ONU establecerá de manera autónoma su propio sistema de relevos y administración de personal.



El componente internacional coordinará la Instancia Nacional. La Misión de Verificación de la ONU mantendrá la coordinación con el Gobierno Nacional (Fuerza Pública y Oficina del Alto Comisionado para la Paz), el ELN y la Iglesia Católica por medio de los canales de comunicación dispuestos para este fin.

Petro con delegaciones del Gobierno y el Eln en La Habana. Foto: Presidencia

Instancia Nacional: estará conformada por cuatro (4) integrantes designados por la Misión de Verificación de la ONU, dos (2) integrantes designados por el Gobierno Nacional (Fuerza Pública y Oficina del Alto Comisionado para la Paz), dos (2) integrantes designados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y contará con el acompañamiento de un (1) representante de la Iglesia Católica.



Su sede estará en la ciudad de Bogotá D.C., podrá sesionar ocasionalmente en otro lugar del territorio nacional.



Instancia Regional: estará conformada en cada sede por tres (3) integrantes designados por la Misión de Verificación de la ONU, dos (2) integrantes designados por el Gobierno Nacional (Fuerza Pública y Oficina del Alto Comisionado para la Paz), dos (2) integrantes designados por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y contará con el acompañamiento de un (1) representante de la Iglesia Católica.



Las sedes regionales estarán ubicadas en los siguientes ocho (8) municipios: Valledupar, Bucaramanga, Popayán, Cali, Ibagué, Medellín, Quibdó, Arauca.



Instancia Local: estará conformada en cada sede por tres (3) integrantes designados por la Misión de Verificación de la ONU, por un (1) integrante designado del Gobierno Nacional representado por la Fuerza Pública y un (1) integrante designado del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y contará con el acompañamiento de un (1) representante de la Iglesia Católica designado por sus autoridades eclesiásticas. Las sedes locales podrán reubicarse a necesidad del mecanismo con el objeto de desarrollar de manera eficiente el monitoreo.



Las sedes locales estarán ubicadas en las cabeceras de los siguientes municipios: Fonseca (La Guajira), Santa Rosa del Sur (Bolívar), Barrancabermeja (Santander), Cúcuta y Tibú (Norte de Santander), Guapi (Cauca), Tumaco (Nariño), Buenaventura y El Dovio (Valle del Cauca), San José del Palmar, Riosucio y Andagoya (Chocó), Neiva (Huila), Pereira (Risaralda), Caucasia, Anorí y Valdivia (Antioquia), Saravena, Tame y Arauquita (Arauca).



El MMV estará ubicado en las cabeceras municipales respectivas, desde donde cumplirá sus labores. En los eventos en que deban desplazarse fuera de la cabecera municipal, lo harán previa coordinación con las partes con la debida anticipación y con los esquemas de protección, observando lo establecido en el Protocolo de Seguridad y Protección para los integrantes MMV durante el CFBTN.

Funciones de la Instancia Nacional



a. Garantizar el despliegue de los integrantes del MMV.



b. Conducir el MMV supervisando las actividades de las instancias Regionales y Locales.



c. Emitir conceptos técnicos sobre los incidentes que puedan presentarse durante el CFBTN y que por su transcendencia deban ser atendidos por esta instancia.



d. Apoyar las actividades relacionadas con el cumplimiento de los Protocolos en el marco de sus labores de monitoreo y verificación.



e. Realizar las labores de monitoreo y verificación con el fin de prevenir incidentes.



f. Acudir al terreno, en los casos que por su complejidad requieran su presencia, para apoyar las actividades de monitoreo y verificación.



g. Presentar ante las Partes y la opinión pública evaluaciones mensuales sobre el cumplimiento de su mandato.



h. Garantizar la protección y archivo de la información que reciba de las instancias regionales y locales.



i. Proferir las recomendaciones correspondientes para asegurar el cumplimiento del CFBTN.



j. Mantener comunicación y coordinación permanente entre todos sus componentes, a su vez, cada uno de estos se comunicará con las instancias regionales y locales a través de sus respectivos canales de comunicación.



k. En caso de detención/retención de integrantes del ELN, de la Fuerza Pública o de la población civil durante el CFBTN, se pondrá en conocimiento, en el término de la distancia, por cualquiera de los componentes del MMV a la instancia nacional, donde mediante el procedimiento pertinente, se evaluará la situación, se hará seguimiento y de ser necesario se efectuarán las recomendaciones a que haya lugar en el marco de los protocolos acordados.

Funciones de la Instancia Regional



a. Reportar de inmediato a la instancia nacional la información sobre los incidentes graves que esta debe conocer. Si el incidente es de su competencia, remitirá su concepto y las respectivas recomendaciones.



b. Coordinar con la instancia nacional, regional y local respecto a las tareas de recopilar, verificar, evaluar y elaborar los reportes técnicos sobre los incidentes que constituyan presuntos incumplimientos al CFBTN, así como sobre el cumplimiento a las recomendaciones emitidas para las partes.



c. Orientar el trabajo de campo de las instancias locales y, cuando la complejidad del incidente lo amerite, apoyar el trabajo de campo.

Funciones de la Instancia Regional



a. El componente internacional se encargará de observar, recolectar, registrar y analizar la información en el terreno respecto al cumplimiento por parte del Gobierno Nacional y el ELN de lo establecido en el CFBTN, en lo relacionado con su mandato.



b. El componente internacional realizará las coordinaciones necesarias con los integrantes designados del Gobierno Nacional – Fuerza Pública y del ELN para la instancia local, en los términos del CFBTN, con el fin de evitar incidentes.



El ELN mantendrá comunicación con sus estructuras, a través de sus propios canales, para informar y coordinar con los delegados de la Misión de Verificación de la ONU todas las actividades relacionadas con el CFBTN para evitar incidentes.



Por su parte, el integrante designado del Gobierno Nacional – Fuerza Pública para la instancia local, mantendrá comunicación permanente con las unidades de la Fuerza Pública y otras instituciones, ubicadas en sus respectivas jurisdicciones y, a través de los canales de comunicación definidos, serán los encargados de comunicar y coordinar con los delegados de la Misión de Verificación de la ONU todas las actividades relacionadas con el CFBTN para evitar incidentes.



c. Generar alertas a la instancia regional respecto a la posible ocurrencia de incidentes que puedan llegar a constituir incumplimientos al CFBTN.



d. Recibir la información de la veeduría social.

Rol de la Iglesia Católica



Las Partes suscribirán un protocolo que definirá el rol de la Iglesia Católica en el CFBTN.

Rol de la Veeduría Social



La sociedad civil podrá acompañar el cumplimiento del CFBTN por medio de su veeduría. Las Partes suscribirán un protocolo que definirá el rol de la veeduría social en el CFBTN.





La Habana, República de Cuba, 8 de junio de 2023.