Ante la determinación del Gobierno Nacional de realizar un cese bilateral del fuego con cuatro de las más conocidas organizaciones armadas que se dedican al narcotráfico el país, la duda que se suscita es precisamente qué va a pasar con los cultivos ilícitos y el negocio ilegal de la droga.



Sobre este tema el comisionado de Paz, Danilo Rueda habló con EL TIEMPO.

De acuerdo con el funcionario, "el Estado seguirá interviniendo" y "el cese bilateral no significa en que el Estado deja de actuar", sino que seguirá actuando en todo el territorio nacional apegado a los protocolos, pero en particular a la misión constitucional de proteger vida, honra y bienes de los colombianos.



De todas maneras, Rueda explicó que se está hablando de un asunto de dimensiones mundiales "y lo que estamos tratando generar es unos escenarios precisos y específicos de respeto a la vida, las libertades y habrá algunos asuntos que se abordarán en los espacios dialógicos, en las mesas de conversaciones y en la mesa de diálogo que existe con el Eln".



El Comisionado insistió en que "el Eln ha manifestado públicamente que ellos no están vinculados con el tráfico de drogas, han invitado a un escrutinio de sus actuaciones en esa materia y ya será en la mesa de diálogo que se concerten asuntos respecto a ese materia".



De todas maneras reiteró que estos son asuntos que tendràn que abordarse en este cese bilateral, "por tanto decir que ya se acabó el narcotráfico en Colombia y en el mundo por un cese bilateral sería irresponsable".



"Por eso quiero reiterar que es un escenario para empezar a abordar distintos temas, inicialmente humanitarios. Lo del cese el fuego es humanitario", resaltó el comisionado de Paz.



