El expresidente César Gaviria Trujillo citó a la bancada de congresistas del Partido Liberal para anunciar su posición frente a la reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.



El exmandatario, según información divulgada en la mañana de hoy por W Radio, le dirá a su partido que la reforma “es extremadamente severa para estos tiempos de recesión” y que es necesario “cuidar a los tenderos, las pensiones y a la clase media que es en su mayoría contratista, al igual que al sector de hidrocarburos”.

Gaviria también le dirá a su bancada que él “no votaría esa reforma” y les pedirá a los parlamentarios que si la apoyan “hagan lo necesario para que baje de 25 a 10 billones de pesos”, según la emisora.



La reunión se llevará a cabo en la casa del expresidente Gaviria a las 6:00 de la tarde de hoy y podría significar un golpe para el Gobierno. Los liberales tienen una de las bancadas más grandes en Congreso con 14 senadores y 33 representantes a la Cámara.



De hecho, el propio presidente Gustavo Petro señaló la semana anterior que Colombia podría vivir un ambiente de recesión o deceleración.



Para algunos expertos esta coyuntura crea un panorama difícil que podría ser más incierto con una reforma tributaria.



En una reciente entrevista con EL TIEMPO, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, fue muy vehemente en las críticas al proyecto de ley, por los impactos que le generará a la gente, ya que al elevar fuertemente la carga fiscal para las empresas, el empleo de muchos colombianos ser verá seriamente golpeado, tanto en pérdida de puestos de trabajo como por la menor generación de nuevas plazas de trabajo.



“Se le olvida al Ministerio de Hacienda que entre el momento en el cual se cobran las cosas y el que se deciden gastar se produce el efecto en el largo plazo. Momento durante el cual hay mucha gente que se queda sin trabajo y sin ingresos y parece que no fueran sensibles a esa realidad”, le dijo en su momento el directivo a EL TIEMPO, al mostrarse muy preocupado porque se está queriendo marchitar el sector minero energético, que es clave para las finanzas públicas.



Y también, en el marco del congreso anual de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), el presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, advirtió que con la reforma habrá un impacto integral, debido a que la combinación de impuestos impactará al consumo.



“Es decir, los colombianos vamos a quedar con menos capacidad de ahorrar, de invertir y de consumir. Al afectarse el consumo, todo el comercio, desde los grandes, pequeños, medianos y hasta los tenderos de barrio van a tener menos ventas”, advirtió el directivo.



Aunque ya a finales del pasado mes de agosto, el expresidente Gaviria se reunió con la bancada del Partido Liberal y confirmó que hay descontento frente al Gobierno del presidente Petro, en este caso se trata de un punto extremadamente delicado porque el proyecto de reforma tributaria hace su curso en el Congreso.



“Hemos sido, hasta ahora, partido de gobierno. No estamos satisfechos con lo que hemos visto, pero obviamente el gobierno merece un margen de espera que se lo tenemos que dar a través de reiterar nuestra posición de ser partido de gobierno. Y la semana entrante vamos a producir una declaración señalando algunas de las cosas que nos preocupan”, dijo en su momento el expresidente sobre otras políticas públicas, recordó hoy La W.



Temas como la posición de Colombia ante Nicaragua, la reforma tributaria y “la paz total” han sido evaluados por la colectividad para fijar una posición: si declararse independiente o mantenerse en la coalición de gobierno.



“Pero no hay gran discrepancia dentro de la bancada a que dejemos de ser partido de gobierno. Eso sí, nosotros exigimos que nuestros puntos de vista sean tenidos en cuenta y que los compromisos que el gobierno ha adquirido con nosotros los cumplan”, agregó en su momento el expresidente.



Sobre la extradición, y la propuesta para cambiar esta figura, admitió que no hay mucha claridad.



“El pronunciamiento del Partido Liberal no es sobre lo que está pasando, ni sobre los grandes temas o las grandes reformas que ya comenta el Gobierno, no. La molestia del Partido es porque no les están dando lo que esperaban”, dijeron en la emisora.



Así las cosas, hoy será un día crucial en materia de apoyos políticos para uno de los proyectos que el Gobierno Nacional considera indispensable.



