Así está el pulso en el liberalismo y ‘la U’ por las presidencias de las colectividades

Uno de los hechos políticos del año y que tendrá repercusiones en el trámite de las reformas sociales del Gobierno serán las convenciones del Partido Liberal y de ‘la U’ en las cuales podría haber cambios de directivas.



En el primer semestre del año se esperan las cumbres de ambas colectividades, que juegan un papel fundamental en el Congreso de la República y que, hasta ahora, han sido claves para el avance de las iniciativas impulsadas por el Gobierno.



Si bien todavía falta para que se lleven a cabo estos encuentros, ya hay movimientos y suenan nombres para presidir dos de los partidos políticos más importantes del país.

En el caso del Partido Liberal, que es dirigido por el expresidente César Gaviria, las mayorías se inclinarían por que el exmandatario continúe dirigiendo la colectividad.



Y aunque algunos sectores insisten en que no se puede hacer una reelección del director, otros señalan que los estatutos del partido sí lo permiten.



Entre las toldas liberales ven con buenos ojos los resultados de las elecciones regionales de octubre; además, la distancia que ha tomado Gaviria del gobierno del presidente Gustavo Petro.



De hecho, a finales de noviembre el expresidente Gaviria le envió una carta al jefe de Estado en la cual anunció que en la convención liberal pedirá que el partido salga de la coalición de gobierno.



“Falta aún una buena cantidad de semanas para que ella se reúna y un elemento fundamental será el informe que, como director del partido, rendiré a la convención. Creo que será poco menos que imposible explicar que el Partido Liberal sea aún de la coalición de gobierno. Creo que es el momento de dejar claro que nos vamos a mover a una posición de independencia”, dijo en la misiva.



El exmandatario tendría hoy un respaldo significativo, pero todo depende si decide aspirar una vez más.



Sin embargo, algunos congresistas consideran en la necesidad de renovar el liderazgo del partido y plantearían una codirección integrada por senadores y representantes a la Cámara.



Pero otros sectores vienen hablando desde hace varios meses del exgobernador de Sucre Héctor Olimpo, cercano a los Gaviria.



Habrá que esperar, entonces, la decisión del exmandatario. Todavía tiene varios meses para pensarlo.

Las movidas en ‘la U’

Por los lados de ‘la U’ el panorama parece ser más complejo. Desde que Dilian Francisca Toro, baronesa electoral del Valle del Cauca, dejó la dirección para aspirar a gobernar una vez más su departamento, no hay un liderazgo claro en dicha colectividad.



Se nombró de manera temporal una codirección conformada por parlamentarios, pero esta no tuvo suficiente autoridad y la mayoría de los representantes a la Cámara desobedecieron las indicaciones y votaron de manera positiva la reforma de la salud en su segundo debate. Sin esos votos, la reforma no habría superado su trámite en la Cámara.



Es por esto que un sector del partido conformado por congresistas más experimentados está buscando que el nuevo director sea alguien externo y no un congresista –como sucede en el Partido Conservador con Efraín Cepeda– por cuestión de celos y egos políticos. Se habla, por ejemplo, del exregistrador nacional Alexander Vega, quien ha sido cercano a ‘la U’, así como de la exgobernadora del Valle del Cauca Clara Luz Roldán, cercana a Dilian Francisca Toro.

Los seis copresidentes que dirigirán el Partido de la U hasta marzo del próximo año. Foto: Partido de la U

Incluso, varias voces del partido aseguran que Toro, ahora gobernadora, se está moviendo para que Roldán ocupe el cargo.



Otros sectores del partido no ven con malos ojos que sea una dirección compartido para evitar que el poder y las riendas de la colectividad se centralicen en una misma figura, por lo que están promoviendo una codirección entre Vega y Roldán.

¿Se moverá Palacio?

La Casa de Nariño tendrá los ojos puestos en ambas elecciones, ya que los votos liberales y de ‘la U’ serán fundamentales para el trámite de las reformas sociales.



Los votos de ambos serán fundamentales en el Senado, donde el Gobierno ha sufrido varias derrotas en el último año. Allí la oposición ha consolidado una mayoría que si bien no es muy sólida, le ha permitido quedarse con la presidencia de esa corporación y hundir la regularización del cannabis. Por eso, si llegan a las presidencias de ambas colectividades afines al Gobierno, puede facilitarse la aprobación de las reformas de la salud y pensional, en debate este semestre.

