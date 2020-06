'Es inaudito pedir la renuncia de Marta Lucía Ramírez': César Gaviria

El expresidente César Gaviria salió este viernes a rechazar de manera contundente a quienes han planteado que la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez debe renunciar debido a que hace 23 años un hermano de ella fue detenido con coca en Estados Unidos y que ella no había contado esto de manera pública.



Gaviria comenzó por señalar que a él no le molesta que "esos hechos salgan a la luz pública" porque cuando alguien es personaje público le pueden sacar todo.



"Pero de ahí a que ella tiene que renunciar a la Vicepresidencia por esto es inaudito. Aquí no hay delitos de sangre, nadie responde ni pos sus hijos, ni por sus hermanos, ni por su esposo ni por nadie", dijo el expresidente liberal.



Gaviria cuestionó que a la Vicepresidenta le quieren revivir algo que sucedió hace muchos años "que hoy no es delito de ninguna especie en Colombia".

Destacó que cualquiera puede apoyar a un hermano en dificultad. "¿Quién no lo hace ¿qué delito hay en eso?", se preguntó.



Agregó que "no hay necesidad de hablar bien de la señora Ramírez" y dijo que el asunto es que están "tratando de volver un gran problema una cosa que no lo es".



Y en seguida, se preguntó si las personas que están promoviendo esta polémica están dispuestas a comentar toda su vida y todas las cosas que hicieron en la vida pasada y que lo que vale para la Vicepresidencia no vale para el Senado.



"Aquí hemos dejado atrás los delitos de sangre, y eso no tiene problema. Eso es lo que quieren regresar, quieren regresar no se con cuánta autoridad moral a los delitos de sangre y que los delitos se transmiten la familia y pues no", dijo.

