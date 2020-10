Fuerte ataque de César Gaviria contra Carlos Holmes

El expresidente César Gaviria Trujillo (1990 - 1994) se fue lanza en ristre en contra del Gobierno de Iván Duque, en un comunicado sobre la moción de censura al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo. Los cuestionamientos del exmandatario se dan en vísperas del debate en la Cámara de Representantes al funcionario.



En su misiva, Gaviria Trujillo se muestra categórico: “Disparar a una manifestación o marcha es algo que no ocurre ni en los peores gobiernos autoritarios”.



“La brutalidad de miembros de la Policía ha herido gravemente la paz social que la mayoría de los colombianos anhelamos”, argumenta.



El texto de Gaviria dice: "El objeto de esta moción de censura es examinar el actuar del Ministro de Defensa en relación con la protesta pacífica y la actuación de la Policía Nacional frente a diferentes problemas que han terminado con violencia en las últimas semanas".



Entonces, afirma: "En lo que ha correspondido al período del Ministro Carlos Holmes, la policía terminó dedicada al cumplimiento de las medidas nacionales y locales para enfrentar la pandemia, algo que evidentemente hacía sentido".



Sin embargo, dice: "se esperaba que cada policía conociera de las decenas de decretos con las múltiples excepciones, diferentes para cada ciudad y barrio. No desconocemos la necesidad que había de usar la Policía, pero sus obligaciones eran imposibles de aplicar y se prestaron para toda clase de equívocos y arbitrariedades".

"En todo caso, nadie del Gobierno se tomó la molestia de dejar conocer del público las dificultades que tenía la Policía para cumplir sus obligaciones".



Para el expresidente, "allí se empezaron a ver los problemas muy serios que generaban una Policía entrenada para la guerra con los carteles, los guerrilleros y los paramilitares; y que se mueve en medio de una Colombia donde prevalece, aún entre funcionarios, la violencia y la justicia por mano propia".



Por eso, exige: "ahora que hemos enfrentado con esa misma Policía Nacional la protesta social, es que definitivamente los colombianos entendimos que se requiere una cultura muy diferente para los policías, hasta ahora dedicados a esos menesteres".



Para Gaviria, es "algo que podría haber previsto un Gobierno del que ya han transcurrido más de dos años. Nos tienen de nuevo aplicando unas medidas de políticas que estaban condenadas al fracaso".



Y asegura: "Hacer control de la protesta ciudadana es una tarea para la cual nuestra

Policía no está preparada. Nuestra Policía es militar. Nuestros policías en su

inmensa mayoría están preparados para la guerra contra los grandes carteles y

organizaciones criminales al máximo nivel, y se califican como la mejor de América

Latina en su tarea de enfrentar los carteles internacionales".



En ese sentido, Gaviria cree que "el control de las marchas con policías dotados de armas de fuego es, sin embargo, un uso equivocado e inapropiado de la Policía en lo corrido del Gobierno Duque".



"Además de la brutalidad policial, se cometió el error de enviar esos policías armados

a controlar o acompañar una marcha pacífica de ciudadanos descontentos, en especial por la muerte de Dilan Cruz y de Javier Ordoñez. Solo después de que

señalaramos en un comunicado el tremendo error que significó usar policía con

armas de fuego se puso de lado tal política".



El expresidente dice: "No sé quien tomó la decisión, si es que se tomó, de que se debían controlar o acompañar las marchas con policías que portan armas de fuego. Este interrogante se agrega al de quién autorizó u ordenó disparar. Cualquiera que sea la explicación, fue un desatino que produjo esa cantidad de muertos y heridos. No basta con investigarlo y lamentarlo. Esto no puede volver a ocurrir. Nos ha hecho ver como un país bárbaro, y estos acontecimientos justifican tal calificativo".



Gaviria recuerda que también la Corte, en su sentencia reciente de 2017, dijo "que debe haber total transparencia sobre quién puede dar las órdenes durante el desarrollo de una manifestación pública para que haya un régimen claro de responsabilidades. Algo

que por lo visto muchos funcionarios ignoran".



"Me imagino que, salvo muy expresa orden oficial, los policías ofendidos o

lastimados, y tal vez sin otras instrucciones, se sintieron con derecho a aplicar ese

tipo de justicia por mano propia. Tenemos que exigir resultados inmediatos y el total

esclarecimiento de los hechos y las sanciones que se han aplicado. Se está

aplazando el desentrañar lo ocurrido y solo hablar del caso Ordóñez", asegura el director del Partido Liberal.



"¿Sería posible saber cuáles policías han salido de la institución por los actos de

brutalidad que todos hemos visto en los que sin duda cabe el calificativo de

flagrancia?", se pregunta.



"Esta información también sería útil saberla acerca del responsable del aparente homicidio de Dilan Cruz a fines de 2019. La reacción gubernamental de simplemente expresar su voluntad de investigar hechos de evidente flagrancia, que obligan a tomar decisiones inmediatas, ha tenido una reacción que solo genera más indignación. La respuesta de que “vamos a investigar” es torpe, equivocada y facilista", asegura.



"La explicación de que era necesario recuperar unos CAIs no justifica la pérdida de tantas vidas, algo dicho por los medios de comunicación por la falta de una respuesta oficial", asegura.

Comunicado de César Gaviria Foto: Archivo particular

