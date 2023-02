“Este no es el momento para destruir lo existente y, por razones ideológicas, recrear la situación del pasado, con todos sus problemas, males y carencias. No se puede correr el riesgo de que bajen las coberturas, se deteriore la calidad y que el país vuelva a sufrir los problemas que padecía hace cuarenta o cincuenta años”, dice el expresidente César Gaviria Trujillo en un análisis sobre el manejo que de los servicios públicos plantea la administración de Gustavo Petro.

“Lo que necesita el país es lo contrario de lo que quiere hacer el gobierno. En lugar de que el Presidente ejerza funciones regulatorias, se deben fortalecer las comisiones, con recursos y los mejores profesionales del país”, le dice al Presidente.

El director del Partido Liberal, colectividad que forma parte de la coalición de Gobierno, les señala a varios de sus colaboradores: “Algunos de los miembros del nuevo gobierno quieren regresar al pasado y recrear la situación existente antes de 1990, una época en que eran raquíticas las instituciones del Estado para guiar los servicios públicos y la infraestructura”.

De ahí la trascendencia de esta voz. La bancada liberal, que tiene 13 senadores y 33 representantes, es decisiva para la gobernabilidad del presidente Petro y, por eso, sus opiniones tienen un eco en la Casa de Nariño.

Este es un nuevo campanazo de Gaviria a Petro en menos de una semana. El miércoles pasado, en otro documento publicado en exclusiva por EL TIEMPO, el director del Partido Liberal dijo sobre la reforma de la salud de la ministra Carolina Corcho: “Este proyecto de ley no solo no crea la estructura organizativa mínima necesaria del sistema para permitir la construcción de estas áreas, sino que además genera una gobernanza débil, con funciones poco claras y repetidas, mediante un aparato burocrático de línea política y no técnica, basado en órganos colegiados no idóneos, sin articulación”.

Ahora, el expresidente pone la lupa en otro tema coyuntural y concluye: “Los servicios públicos deben garantizarse y ampliarse, no arrasarlos por ideología”.

Gaviria, en su análisis, subraya que la mejoría de la cobertura y la calidad de los servicios públicos ha sido enorme en los últimos treinta años.

Anota, a manera de ejemplo, que se han alcanzado coberturas prácticamente completas en las zonas urbanas. Y acepta, eso sí, que “se requieren programas creativos, enfocados en completar el acceso a los servicios de las zonas rurales, especialmente en los caseríos y viviendas aisladas y dispersas”.

En su lectura, Gaviria dice que es claro que subsisten graves “problemas que pueden y deben atacarse rápidamente en el marco de la institucionalidad y reglas del juego vigentes”.

El expresidente que gobernó al país entre 1990 y 1994 los enumera.

1) Hay que elevar la cobertura y la calidad de los servicios en las zonas urbanas más pobres y en las áreas rurales.



2) Es necesario resolver los problemas de los servicios de energía eléctrica en la costa Caribe y otras regiones del país.



3) Se debe mejorar la asignación de los subsidios a los servicios públicos a los más pobres (hay gente que no es pobre y está siendo beneficiada).



4) Es necesario mejorar y sofisticar la capacidad del Estado para vigilar, regular y conducir el proceso de mejoramiento de los servicios públicos y la infraestructura.

Grandes amenazas



Tras esto, el expresándote Gaviria entra de frente en su diagnóstico en lo que él llama “amenazas para los servicios públicos en el gobierno Petro”.



Y a continuación escribe que Petro ha hecho dos anuncios que han llenado de preocupación a los agentes involucrados en la prestación de servicios públicos y a la población afectada.

Primero, el anuncio de que asumiría personalmente la regulación de los servicios públicos en Colombia. Este propósito se hizo realidad con la expedición del decreto 227 de 2023, el cual establece que esa facultad será ejercida durante tres meses.



En segundo lugar, agrega el expresidente, se conoce que el Gobierno, por medio de la Superintendencia de Servicios Públicos, está preparando una reforma completa de las normas que rigen los servicios públicos, estas son las leyes 142 y 143 de 1994.

César Gaviria (presidente del Partido Liberal) y Gustavo Petro (presidente electo).

“Estos anuncios han atemorizado a los distintos agentes que conforman el sector de los servicios públicos. Ante la falta de claridad sobre las reglas del juego hacia el futuro, naturalmente reina el desconcierto y, sobre todo, está paralizada la inversión en estas áreas”, asegura.



Nadie, argumenta Gaviria, puede comprometer cuantiosos recursos en el largo plazo si no conoce las regulaciones que el Presidente va a fijar y no sabe cuáles son las normas legales que van a reemplazar las leyes de los servicios públicos.

El sector privado



“Se están rompiendo las condiciones de estabilidad y predictibilidad que durante 30 años permitieron la modernización de los servicios públicos, el aumento de su cobertura y la vinculación del sector privado, nacional y extranjero, con millonarias inversiones”, dice.



Para Gaviria, el previsible desestímulo a la inversión ha sido advertido ya por las empresas del sector y fue expuesto con claridad por los exministros de minas y los exreguladores del sector energético en una comunicación al Gobierno Nacional.

Estos exfuncionarios anotan que, para asegurar la oferta de energía y evitar un nuevo apagón en los próximos años, el país requiere de cuantiosas inversiones en proyectos de expansión de la capacidad de generación y transmisión.



“Inversiones las cuales no se darán si se mantienen la incertidumbre y los temores sobre las condiciones y regulaciones que regirán al sector en los próximos años”, afirma Gaviria.

Pero no se trata solo de un problema de desestímulo de la inversión privada en los servicios públicos, reflexiona el expresidente. “Si se mantiene esta situación de alta incertidumbre, será inevitable que los colombianos sufran un deterioro de la cobertura y, sobre todo, de la calidad de los servicios públicos”.

Las decisiones que está tomando el Gobierno repercutirán, por lo tanto, asegura el jefe del partido Liberal, en una disminución del bienestar y la calidad de vida de los colombianos.

“Como los rasgos generales de lo que se anuncia es un regreso a un modelo estatista, sin inversión privada, vale la pena recordar cuál era la situación de Colombia hasta 1991, año en que se expidió la nueva Constitución, cuando el gobierno de la época emprendió la transformación completa de los servicios públicos del país”, dice Gaviria, quien ocupaba la jefatura del Estado cuando se firmó la actual Carta Magna.

Y recuerda que a finales de la década de los años ochenta del siglo XX, Colombia era un país con 33 millones de habitantes, el 70 % de ellos vivía en las ciudades. La urbanización había sido acelerada y desordenada (en 1950 solo el 40 % vivía en las ciudades).

La hora del caos

Ante la avalancha migratoria y el vertiginoso crecimiento urbano, dice Gaviria, las precarias instituciones estatales encargadas de proveer los servicios públicos se vieron desbordadas e hicieron evidente su fracaso en términos de capacidad técnica, administrativa y financiera.

En materia de cobertura, las cifras hablan por sí solas, anota: en 1993, un año antes de la aprobación de las reformas, la cobertura de acueducto alcanzaba apenas el 61 % (en las zonas rurales, el 30 %); la de alcantarillado solo llegaba al 52 % (13 % en el campo); la de energía eléctrica era del 74 %, pero solo del 54 % en las áreas rurales; y el gas natural llegaba a apenas el 9 % de los hogares colombianos.

El país contaba únicamente con 7 teléfonos fijos por cada 100 habitantes “Tan grave como las pobres coberturas era el pésimo trato que recibían los usuarios”, dice Gaviria. Y relata que el servicio de acueducto se interrumpía con frecuencia y la calidad del agua era mala.

Los flujos de electricidad eran intermitentes y el país venía sufriendo costosos apagones desde los años setenta. “Y como si lo anterior fuera poco, los planes de expansión de todos estos servicios estaban seriamente limitados por la escasez de recursos de las empresas públicas”.

Apetitos políticos



¿Por qué eran tan malos los servicios públicos en Colombia?, se pregunta Gaviria, y a reglón seguido da su punto de vista: la organización empresarial de los servicios públicos estatales era caótica: la mayoría de las entidades estaba dominada por los apetitos políticos; escaseaban las administraciones profesionales; gran parte de las empresas carecía de planes de negocios y de procesos de planeación adecuados; no eran financieramente viables por el endeudamiento, los costos excesivos y los escasos ingresos. Las tarifas no cubrían los costos y, por razones políticas, no se ajustaban: era común que se redujeran para satisfacer promesas populistas.

“Como las comunidades alegaban, con razón, que no era justo pagar tarifas plenas por servicios malos o inexistentes, se creaba un ciclo vicioso de tarifas decrecientes, reducciones de las inversiones, deficiente mantenimiento y, al final, peores servicios”, dice Gaviria.



Como respuesta a este panorama, llegaron las soluciones a través de la Constitución de 1991. “La Constitución atribuyó la regulación de los servicios públicos “al Estado”, no al Presidente; facultó al Congreso, no al Presidente, para fijar “el régimen tarifario” y determinar “las entidades competentes para fijar las tarifas” y permitió la creación de nuevos tipos de entidades, como por ejemplo las “agencias” y “organismos administrativos”, sujetos a la ley”.

“La Constitución atribuyó la regulación de los servicios públicos “al Estado”, no al Presidente" FACEBOOK

TWITTER

En este contexto, Gaviria dice que ahora “no tiene sentido, como se propone el Gobierno, derogar las leyes 142 y 143 de 1994, que han mejorado el bienestar de los colombianos”.



“Es inconcebible que, después de la experiencia del país con sus servicios públicos, se trate de recrear las condiciones existentes antes de 1991, en especial la prohibición de que el sector privado, con capital, tecnología y know-how, invierta en los sectores de energía, gas, agua, basuras y comunicaciones”.

Para el expresidente, tampoco tiene sentido hacer a un lado y desconocer las comisiones técnicas a cargo de la regulación de los servicios públicos, fuente de estabilidad y predictibilidad de las reglas de juego en Colombia, para que el Presidente asuma las funciones regulatorias.



“En lugar de cometer ese error, las comisiones deben fortalecerse y en su seno deben producirse las regulaciones necesarias para mantener la calidad y cobertura de los servicios”, señala el exmandatario.

“Este no es el momento para volver atrás a la situación de hace cuarenta o cincuenta años, cuando la cobertura y la calidad de los servicios públicos eran deficientes. Están en juego el bienestar de la población colombiana y las necesidades de las empresas para crecer y dar empleo”, concluye Gaviria.

ARMANDO NEIRA

REDACCIÓN POLÍTICA