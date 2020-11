Gaviria y Samper critican con dureza la política exterior de Duque

Los expresidentes César Gaviria Trujillo (1990 – 1994) y Ernesto Samper Pizano (1994 - 1998) rechazaron la invitación de la administración de Iván Duque para ir a la primera reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, prevista para la mañana de este viernes. El expresidente Andrés Pastrana Arango (1998 – 2002) tampoco asistió aunque en su caso se justificó por un tema de agenda.

En cambio, Gaviria y Samper se mostraron vehementes en sus argumentos. “No es útil atender reuniones cuando es claro que el convocante no quiere escuchar opiniones distintas”, dijo Gaviria.



“En estas circunstancias, aunque entiendo el interés del Gobierno por dar cumplimiento al mandato judicial referido, hubiera sido deseable que la primera reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de este gobierno hubiera sido de carácter consultivo y presidida, como siempre ha sido, por el presidente de la República”, opinó, por su parte, Samper.



Gaviria, además, en una carta dirigida a la ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, le dice que “teniendo en cuenta que la citación se hace con el objetivo de cumplir la orden dada por el Consejo de Estado, de manera muy cordial le expreso mi decisión de no asistir a una reunión que en mi opinión, desnaturaliza la razón por la cual se creó hace ya varias décadas”.



Y en línea con esta posición le dice: que “no es útil atender reuniones cuando es claro que el convocante no quiere escuchar opiniones distintas, ni le interesa en absoluto compartir sus ideas sobre lo que debe ser nuestra política exterior”.



“Tampoco me interesa recibir información sobre decisiones de política exterior ya tomadas y con las que tengo grandes discrepancias, no expresadas públicamente, como las de intervenir de múltiples maneras en el reciente debate electoral de los Estados Unidos o las de poner a nuestro país en situación de subordinación, en los temas relacionados con enfrentar el tráfico nacional e internacional de narcóticos y otras sustancias”.



Gaviria se mostró categórico: "Cuando haya un gobierno que quiere construir consensos nacionales sobre la dirección de nuestra política exterior, estaré atento a aportar lo que pueda en esa dirección".



“Me excusé de asistir a la CARE por varias razones”, dijo, por su parte Samper. “ Porque el presidente ha debido presidirla. Porque no tiene sentido una reunión “informativa" con temario confuso y difuso. Porque el gobierno la convocó presionado por el

@consejodeestado y no como el gesto amistoso de siempre”.



Samper, además, lamentó que esta convocatoria se haya dado tras más de dos años después de comenzado el Gobierno de Duque, cuando entra a su recta final.



Y, también, recordó el expresidente liberal porque fue una exigencia de la Sección Quinta del Consejo de Estado de convocar reuniones informativas una vez cada dos meses.



Por si fuera poco, Samper reveló que en los últimos dos años, había solicitado a Duque, sin respuesta alguna, la convocatoria de la Comisión para examinar asuntos de política exterior de enorme trascendencia como la posición respecto a Venezuela.



Pastrana, por su parte, agradeció la invitación en una misiva en la que aprovechó para lanzar dardos al expresidente Santos.



Lamentó, según su versión, que el gobierno Santos dejara “marchitar” la comisión.



“Deliberadamente el gobierno Santos profanó el ejercicio democrático incluyente y deliberativo de la comisión y optó por sustituir la política de estado por una estrategia del gobierno”, afirmó Pastrana.



La Cancillería convocó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para este 27 de noviembre, luego de una orden judicial que le ordenó hacerlo en el término de diez días y tras una demanda interpuesta por algunos congresistas.



En dicha reunión estaba previsto tratar temas que tienen que ver con la relación de Colombia con el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden y frente a la situación política de Venezuela y el coronavirus.



POLÍTICA