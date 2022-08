El hecho de tener tres nacionalidades le quitó las posibilidades a César Ferrari de convertirse en el nuevo director de Planeación Nacional, cargo en el que había sido designado por el presidente Gustavo Petro.



EL TIEMPO conoció en la mañana de este miércoles que Ferrari fue descartado para asumir ese puesto y se barajan nuevos nombres.

Precisamente, este diario había adelantado el fin de semana pasado que Ferrari, quien se desempeña como profesor de Economía de la Universidad Javeriana, tiene 3 nacionalidades: la peruana por nacimiento, la italiana por sangre y la colombiana por adopción.



Según el artículo 29 de la Ley 43 de 1993 las personas que tengan la nacionalidad colombiana por adopción no pueden desempeñarse en este tipo de cargos públicos.



Ateniéndose a esta ley, el constitucionalista Juan Manuel Charry le dijo a EL TIEMPO que cualquier persona con nacionalidad por adopción no puede ser director de un departamento administrativo. “La ley es clara. Si tiene nacionalidad por adopción no puede”, señala.



Adicional a ello, hay un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública de agosto del año pasado que también hace referencia a este tema. En este se puede leer que “la ley reglamentará esta excepción y determinará los casos a los cuales ha de aplicarse".



