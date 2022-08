El hecho de tener tres nacionalidades acaba de quitarle la posibilidad a César Ferrari de convertirse en el nuevo director de Planeación Nacional, cargo en el que había sido designado por el presidente Gustavo Petro.



Le puede interesar: Tributaria de Petro: alerta por futuro de 180 proyectos de petróleo y gas

​

EL TIEMPO conoció que Ferrari ya fue descartado para asumir ese puesto.

Ferrari es ingeniero civil graduado en Perú, quien tiene maestrìas en Planificación urbana y en Desarrollo Económico y un doctorado en Economía. Ha sido profesor de la universidad Javeriana.



La razón básica para que no pueda asumir el cargo radica en que el catedrático tiene tres nacionalidades: es peruano por nacimiento, italiano por sangre y colombiano por adopción. Y esa es la razón por la que no podrá asumir el cargo, pues la ley no lo permitie.