Cerrando una etapa / Opinión de Luis Guillermo Plata

El 31 de agosto Colombia terminó una etapa fundamental en la lucha contra la pandemia y comenzó una nueva, con menos restricciones y la reapertura de más sectores económicos.

Ha sido un periodo duro para las personas y para la economía, pero era ineludible. Según las percepciones de algunos analistas, el gobierno aplicó una cuarentena de forma apresurada y anticipada; implementó medidas más drásticas que otros países; no evitó la alta mortalidad; y las economías desarrolladas se han visto menos afectadas y hoy tienen restablecida la normalidad.



(Puede leer: Covid-19: se registran 296 muertes más y 10.011 nuevos recuperados)



En ese contexto, me parece relevante ver el comportamiento de algunos indicadores que sirven para evaluar esa etapa que acaba de culminar el país, para mostrar que tales percepciones no son correctas.



El primer indicador es el índice de rigurosidad (stringency index), elaborado por la Universidad de Oxford sobre la base de nueve indicadores que incluyen el cierre de escuelas y universidades, el cierre de fronteras, la prohibición de viajar y la restricción a los eventos masivos, entre otros. En Colombia se empezaron a adoptar medidas desde finales de febrero, pero se endurecieron desde el 25 de marzo y se han mantenido altas (87,04, en una escala de 0 a 100).

Según las percepciones de algunos analistas, el gobierno aplicó una cuarentena de forma apresurada y anticipad FACEBOOK

TWITTER

Varios aspectos destacan de este índice. Primero, las experiencias de las economías europeas sirvieron de base para que las economías latinoamericanas actuaran de forma más temprana. Segundo, tanto las economías desarrolladas como las de América Latina impusieron drásticas medidas restrictivas. Tercero, ninguna economía ha retornado a la normalidad precovid-19; los europeos y Estados Unidos han flexibilizado más que América Latina, pero el índice de rigurosidad todavía está por encima de 50.



(Le sugerimos: ¿La cédula electrónica será obligatoria para todos los ciudadanos?)



El segundo indicador es el índice de movilidad de Google, que se expresa como el porcentaje de variación con respecto al periodo de referencia, que es la mediana entre el 3 de enero y el 6 de febrero. En los desplazamientos al trabajo vemos que tanto en los países desarrollados como en América Latina cayeron en más del 50 % hasta abril (Colombia -70 %) y recientemente la caída está entre el 20 % y el 30 % en los primeros y entre el 30% y el 40 % en los segundos (Colombia -31 %). Por lo tanto, ninguna de estas economías ha retornado al nivel prepandemia.



Un tercer indicador es el de los modelos epidemiológicos con base en los cuales se tomaron varias decisiones en Colombia. Los cálculos de comienzos de abril mostraban que, sin intervención, para mediados de mayo se habrían alcanzado dos millones de contagios, tendríamos alrededor de 30 mil casos nuevos por día y se requerirían algo más de 10 mil UCI, es decir, el doble de las que tenía el país en ese momento.



Claramente, el sistema de salud colapsaría y la mortalidad sería impresionante. Con las medidas adoptadas por el gobierno, hoy estamos llegando a 600 mil contagios, con un crecimiento medio de 10 mil casos diarios, el número total de muertos se acerca a 20 mil y crecimos hasta 10 mil el número de UCI, sin saturar la infraestructura.



En síntesis, Colombia se diferencia de los países desarrollados y de los pares de América Latina en el valor específico de los indicadores, pero en términos generales las tendencias son similares. No obstante, cabe destacar que varias de las decisiones adoptadas fueron más rápidas que en otros países de la región; ejemplo de ello son las campañas de sensibilización, los controles de temperatura y tamizaje en salud en los aeropuertos, la restricción de eventos masivos y la recomendación de cierres de colegios.



(Puede leer: La guía definitiva para cuidarse del covid-19 en la nueva realidad)



Los beneficios de las medidas adoptadas por el gobierno están a la vista con una infraestructura robusta, capaz de hacer frente a los momentos mas críticos de la pandemia. Solo nos resta continuar fortaleciendo nuestras capacidades para hacer pruebas, rastreo y aislamiento de los casos positivos así como de sus contactos sospechosos, para seguir rompiendo las cadenas de contagio y afrontar con éxito la nueva etapa que iniciamos el 1 de septiembre.

Otras noticias de política

- ¿Por qué se está convocado a un paro nacional?



- Pornografía en el Congreso y escándalos de la telepolítica colombiana

LUIS GUILLERMO PLATA

*GERENTE PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID-19