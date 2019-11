Centrales obreras, gremios y Gobierno rechazan incitación a violencia

Al término de una reunión de la mesa de concertación laboral en la Casa de Nariño, centrales obreras, gremios y gobierno acordaron rechazar cualquier actitud de violencia o que incita a la violencia en el marco de la jornada de protesta que se realizará en el país el próximo 21 de noviembre

Por eso se decidió emitir un comunicado conjunto en donde quedan claras esas posiciones.



El primero es ”reiterar el mensaje de respeto al derecho constitucional de la protesta pacífica”.



Y el segundo es “rechazar rotundamente el uso de la violencia e incitación a la misma como mecanismo de protesta”.



Duque aprovechó la oportunidad para dejar en claro algunos de los puntos sobre lo cuales se ha convocado la jornada del 21



Mencionó que no existe ninguna reforma pensional presentada por el gobierno, ni ninguna reforma laboral y aclaró que esos temas deben hacer fruto de esa mesa de concertación.



También dijo que dejó en claro que el gobierno no está promocionando bajar el salario mínimo.



Agregó que el gobierno no avala, no acompaña y rechaza la idea de que a los jóvenes se les pague menos del salario mínimo.



Así mismo aseguró que el gobierno no respalda el aumento de la edad de pensión como tampoco apoya el aumento de la cotización de los trabajadores.



Duque también reiteró que el gobierno va a objetar el artículo 44 de la ley de presupuesto, porque considera que se debe hacer esa precisión para que no haya dudas ni malas interpretaciones sobre el uso de los recursos de la educación.



Este artículo establece que las universidades públicas del país pagarían las sentencias o fallos que los jueces determinen en contra de la nación, con los recursos que les han sido asignados.



Duque destacó que todos los asistentes a la reunión rechazaron la violencia y la incitación a la violencia, “porque no queremos que el país sea incendiado con argumentos de odio”.

REDACCIÓN POLÍTICA