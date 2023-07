El censo electoral es el registro que contiene los nombres y datos de todas las personas que tienen derecho a votar. Para las próximas elecciones regionales, el calendario electoral dice que el próximo 29 de julio se publicará el censo electoral, tres meses antes de los comicios. Conozca cómo puede verificar si usted estará en el censo.



(Le puede interesar: Apunte: ¿puede inscribirse con un documento diferente a la cédula y votar en octubre?)

Ahora bien, la Registraduría indica que si usted realizó el trámite de inscripción durante el periodo actual (29 de octubre 2022 al 29 de agosto de 2023), este cambio se verá reflejado en la página web de la entidad una vez sea publicado el censo electoral definitivo para las Elecciones de Autoridades Territoriales 2023, es decir a partir del 29 de septiembre del año en curso.



(Además: ¿Cambió de residencia y quiere actualizar su puesto de votación? Esto debe hacer)

¿Cómo verificar?

Si usted no tuvo que realizar el trámite de inscripción, ya que no ha cambiado de lugar de domicilio, puede mirar si se encuentra en el listado de personas aptas para votar de la siguiente manera:

1. Ingrese al sitio web de la Registraduría Nacional del Estado Civil: https://www.registraduria.gov.co/



2. Busque en la página "Servicios a la ciudadanía".



3. Encuentre la sección de "Consulte su lugar de votación".



4. Haga clic en el enlace o botón que te lleve a la opción de "Consultar lugar de votación".



5. Ingrese el número de documento de identidad con el que se registró (cédula de ciudadanía, tarjeta de identidad o cédula de extranjería).



6. Luego, es posible que le solicite resolver un captcha o completar algún otro tipo de verificación de seguridad.



7. Finalmente, de clic en el botón "Consultar" o "Buscar" para obtener la información.

Si usted está inscrito en el censo electoral, la consulta le mostrará detalles como su lugar de votación, dirección, número de mesa y departamento y municipio para las próximas elecciones. En caso de que no esté registrado, le informará que no se encontró información correspondiente a los datos ingresados.



(Lea también: ¿Puede votar si cumple 18 años un mes antes de las elecciones? Entérese)



Si por alguna razón no puede acceder al sitio web o realizar la consulta en línea, también puede acudir en persona a una sede de la Registraduría y solicitar la información de su inscripción en el censo electoral.

Conoce todo lo que debes saber si tramitaste tu cédula de ciudadanía por primera vez y quieres votar en las #EleccionesTerritoriales2023 🇨🇴.



Somos #GarantesDeLaDemocracia #ElPoderDelVoto pic.twitter.com/5KQZpJJuB7 — Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) July 26, 2023

Tenga presente que el período de inscripción de ciudadanos (en caso de que deba actualizar su puesto de votación) para votar en las elecciones de este año finaliza el próximo 29 de agosto y la inscripción se verá reflejada, como se dijo anteriormente, una vez se conforme el censo electoral definitivo para estos comicios, es decir, después del 29 de septiembre del 2023.



(Además: Acaba el plazo para inscribir candidatos para las elecciones: estos son los requisitos)

Paso a paso para actualizar el puesto de votación

1. Diríjase a la sede de la Registraduría más cercana a su residencia o a un punto móvil de inscripción.



2. Informe cuál es el trámite que desea realizar y presente su cédula de ciudadanía (Amarilla con hologramas o digital en cualquiera de sus dos versiones).



3. Si es extranjero residente en Colombia debe presentar la cédula de extranjería con categoría de residente en estado vigente.



4. El funcionario diligenciará en el formulario el lugar donde desea votar.



5. Se validará su identidad a traces de la autenticación biométrica dactilar.



6. Al finalizar el trámite, le llegara al correo electrónico el formulario de inscripción llamado formulario E – 4, en el que se señala: la fecha de la inscripción, el número de cédula, código de inscripción y puesto, el lugar en donde realizó la inscripción y el puesto de votación donde queda habilitado para votar.

Si tienes preguntas o comentarios o quieres que escribamos un tema para ti, envía un correo a penram@eltiempo.com



Juan Pablo Penagos Ramírez

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA