El país sigue avanzando en lo que tiene que ver con la digitalización de la información. Y en este sentido, una de las entidades que parece ir a la vanguardia es la Registraduría Nacional, que esta semana anunció que Colombia entra en la era de la cédula digital, pero también del registro civil digital.



La Registraduría espera haber expedido un millón de cédulas digitales cuando finalice este año. Esto como parte del proceso de masificación del documento que inició desde el pasado primero de septiembre.



“En los próximos tres años la meta es alcanzar cerca de cuarenta millones de documentos digitales. Arrancamos en 488 municipios y todas las ciudades capitales del país. Después de un año de pruebas piloto, despega la masificación progresiva”, aseguró el registrador nacional del Estado Civil, Alexánder Vega.



¿Esto significa que ya no habrá una tarjeta física? En realidad a cada ciudadano que tramite el cambio se le entregará una cédula hecha en policarbonato que, de acuerdo con la entidad, es el material más seguro para la producción de documentos de identidad.

Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional de Colombia. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

“Gracias a este material es posible generar un grabado láser que imposibilita la adulteración y el daño del documento. La versión física de este documento tiene una gran seguridad”, asegura la entidad.



El registrador nacional destacó que “esto ayudará a prevenir el crimen, protegerá los datos personales de los ciudadanos, mejorará su calidad de vida y será amigable con el medioambiente”.



Tan pronto como el ciudadano tenga la física, se habilita la generación de la segunda versión, que es la cédula de ciudadanía digital, la cual se activará en el dispositivo móvil del titular. No importa si tiene sistema operativo iOS o Android.



Ahora, si no tiene un dispositivo de esta índole puede usar la versión física. “Por las particularidades geográficas, de brecha digital y demás barreras tecnológicas, la Registraduría determinó que debe existir un documento de identificación físico que les permita a quienes no tienen un dispositivo smartphone, no tienen la habilidad para usarlos, o no tienen acceso a internet, contar con un documento de identidad con el cual acceder a estos servicios digitales”, asegura.



El proceso de expedición masiva de la cédula digital inició para que los colombianos puedan tener acceso digital a sus datos en servicios que presta el Estado y entidades que trabajan en línea.



El registrador Vega aclaró que ambos documentos tendrán validez, por lo que no es obligatorio tramitar la digital por ahora.



“Con la decisión que se tomó de no volver a producir (la amarilla) se entiende que esta va a perder vigencia en el tiempo. En el transcurso de dos a tres años se podrán renovar los 41 millones de documentos”, afirmó Vega.

¿Cómo puedo cambiar a cédula digital?

Quien quiera de forma voluntaria cambiar a la digital lo puede hacer con el trámite de duplicado, el cual tiene un costo de 55.750 pesos. Cuando arranque el proceso de renovación total, la entidad evalúa eliminar dicho cobro. Para los jóvenes que tramiten por primera vez el documento, el proceso será gratuito.



Eso sí, en cualquier caso, para solicitar el documento digital los interesados deben acudir personalmente a cualquiera de las 573 sedes de la entidad en el país que actualmente disponen de la tecnología necesaria para tramitar este documento. No es necesario agendar una cita.

Alexander Vega Rocha, Registrador Nacional de Colombia, mostró a EL TIEMPO la nueva cédula de los colombianos junto al proceso de enrolamiento para obtener la nueva cédula digital. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

La asistencia presencial es necesaria porque la expedición requiere la actualización de los datos del ciudadano, su fotografía y sus huellas, con el objetivo de garantizar mayor seguridad en los trámites y servicios. Aplica para personas de todas las edades.



La información del documento estará disponible en la aplicación ‘Cédula digital Colombia’, la cual se puede descargar en dispositivos móviles. Para activarla es necesario hacer el proceso de registro de datos con la entidad.



En caso de robo, la Registraduría aclara que solo a través del reconocimiento facial se puede acceder a la información en los celulares.



“Si pierde su celular y en él tenía su cédula digital, debe reportar su pérdida para inhabilitarla; podrá estar seguro de que nadie la utilizará”, explican.



La entidad, por otro lado, expone que la cédula digital será la “llave de acceso a la carpeta ciudadana”, pues será un espacio que tendrán los ciudadanos en la nube que hará más fácil y eficiente su interacción con el Estado.



Allí estarán alojados documentos como el registro civil, la licencia de conducción, la libreta militar, la historia clínica, entre otros.

¿Dónde reciben la cédula digital?

Este nuevo documento, que funciona como la cédula tradicional, debe ser aceptado en todas las entidades públicas y privadas del país.



También, con él podrá ingresar a países como Bolivia, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay sin necesidad de presentar el pasaporte.

Es importante que tenga en cuenta que la vigencia de la cédula digital será de diez años, dado que los mecanismos de seguridad que la habilitan están basados en la biometría y requieren actualización en el tiempo establecido.



Inicialmente, la Registraduría realizó una inversión de 16.000 millones de pesos dirigidos a la implementación de las tecnologías para la expedición de estos documentos. Sin embargo, Vega sostuvo que, luego de conversaciones con el presidente Gustavo Petro, el Gobierno Nacional destinará recursos presupuestales y tecnológicos para continuar con la masificación de la cédula digital.



Para la entidad, este proceso es importante ya que “Colombia merece estar a la vanguardia de la identificación”, pues consideran que esto mejora sustancialmente la vida cotidiana de los colombianos.

¿Puedo sacar la cédula digital fuera del país?

La Registraduría Nacional afirmó que su interés es poder generar la masificación de la cédula digital en el país, pero de acuerdo con el registrador nacional, Alexánder Vega, el trámite también se hará extensible fuera de Colombia y en consulados del continente.



Vega anunció que el documento electrónico podrá ser recibido en diferentes países de Suramérica como pasaporte, pero además de este beneficio, se prevé que los colombianos que residen en Estados Unidos y deseen efectuar el cambio puedan hacerlo desde los consulados.



Luego de haber tenido una reunión con el embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo, se estableció esta posibilidad.



Según Vega, los consulados en ese país contarán con la tecnología correspondiente para expedir el documento. Además, sería uno de los primeros destinos, donde el Gobierno Nacional integrará en sus consulados las estaciones con sistema biométrico facial.



“Vamos a promover la ayuda a los connacionales en Estados Unidos para el tema de la identificación digital. Como bien saben, arranca el proceso de masificación de la cédula digital y Estados Unidos va a ser uno de los primeros países en cambiar la tecnología en nuestros consulados”, señaló el registrador nacional.

REDACCIÓN POLÍTICA