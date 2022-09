Con el objetivo de agilizar los procesos, desde la Registraduría Nacional se dispuso la cédula digital. Con este documento digital podrá acceder a servicios y productos con mucha más facilidad, pues estará alojado siempre en internet; incluso, servirá en varios países como pasaporte. El Registrador Alexander Vega aclaró que de momento no es obligatorio el cambio de la de cédula de holograma a la digital, solo que la tradicional amarilla se dejará de expedir desde este jueves primero de septiembre.



El registrador indicó que el nuevo documento tiene varios beneficios como, por ejemplo, la imposibilidad de falsificación o adulteración, la identificación y autenticación biométrica, la imposibilidad de suplantación o usurpación de identidad, la protección de datos personales y el ingreso sin pasaporte a todos los países miembros de la Comunidad Andina.



El documento digital se debe solicitar y no tiene ningún cobro, cuando se hace por primera vez, es decir, para los jóvenes que la tramitan por primera vez.



El proceso para solicitar el documento es similar al documento físico.

Quienes deseen realizar el cambio de cédula lo podrán hacer como trámite de duplicado, el cual tiene un costo de $ 55 750.



No habrá agendamiento web para el trámite de cédula digital, los interesados solo deben acudir a las sedes de la entidad.

Sin cita previa para solicitar la cédula digital

Según la institución, a partir de este jueves los ciudadanos se podrán acercar a cualquiera de las oficinas de la Registraduría Nacional sin necesidad de una cita previa.

El plan estratégico de la Registraduría del siglo XXI establece que la cédula digital se expedirá de manera física y la aplicación en los dispositivos móviles se podrá activar por medio de biometría facial.



Los métodos de pago son de manera física (Banco Popular, Efecty, Supergiros, Matrix Giros y Servicios S.A.S o en 4-72) y de manera digital por pagos PSE.



Este nuevo documento funciona como la tradicional cédula física, de manera que todas las entidades públicas y privadas deberán aceptar esta cédula digital.



La Registraduría Nacional, de esta manera, ofrece esta herramienta para su uso opcional, así como su aceptación obligatoria por parte de empresas, instituciones estatales, viajes, bancos, entre otros establecimientos.



La cédula digital tendrá una vigencia de 10 años, dado que los mecanismos de seguridad que la habilitan están basados en la biometría y requieren actualización en el tiempo establecido.



La entidad, además, afirma en su página web que “la cédula digital permite dar cumplimiento a los planes de desarrollo y las políticas públicas que buscan hacer más eficientes y accesibles los servicios a cargo del Estado”.



Al tener una cédula digital, cada ciudadano estará protegido de algún intento de suplantación de identidad, el cual es más común con las cédulas físicas.



Otras ventajas que menciona la Registraduría con respecto a la cédula digital son: seguridad, protección de datos personales garantizada, confianza en procesos y servicios con entidades públicas y privadas; y estar a la vanguardia de los más altos estándares internacionales en temas de identificación.



