Este sábado, la ex ministra de Agricultura, Cecilia López, habló por primera vez de los motivos que provocaron su salida del gobierno Petro y sobre el artículo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que facultaba al Gobierno para agilizar el trámite de expropiación exprés, pero que se hundió tal como se había planteado inicialmente.



En entrevista con El Espectador, la funcionario señaló que no entiende porque el presidente no aceptó su renuncia una vez se opuso a contemplar la expropiación exprés, para luego pedir su cargo un mes más tarde. Considera que fue la decisión de no apoyar dicho artículo lo que generó su salida.



“En estos días de descanso me he preguntado por qué el presidente no aceptó mi renuncia del 22 de marzo cuando me negué a contemplar la expropiación exprés para pedirme que me retirara un mes más tarde. Raro, ¿verdad? Me resulta difícil no creer que la verdadera motivación de mi salida fue mi firme oposición a ese nuevo artículo del Plan Nacional de Desarrollo (PND)”, señaló López al diario El Espectador, en donde confirmó que fue Laura Sarabia quien le comunicó la decisión.



"Ante mi pregunta sobre el motivo, ella me contestó que se debía a la lentitud de la reforma agraria. Reaccioné muy fuerte porque consideré que era una excusa inaceptable y fácil de contradecir con cifras”, agregó.



La exministra dijo sobre la expropiación exprés que el tema “continúa siendo enredado”. “La diferencia con la expropiación exprés propuesta consiste en que en esta se retoma una propiedad privada para entregársela a otro privado, un campesino, por ejemplo. A pesar de que la intención sea loable, en este caso no prima el bien común”, explicó López.

López agregó que el Plan Nacional de Desarrollo tiene un problema adicional. "Pero además encierra un peligro: como el PND sigue vigente durante el primer año de la siguiente administración, mi gran temor es que el gobierno que asuma en agosto de 2026 tendría 12 meses para utilizar ese mecanismo contra los campesinos a quienes se les dio tierra por esa vía", concluyó



Luego de la salida de López de la cartera de Agricultura, el presidente Petro ha insistido que la prioridad del Gobierno nacional es cumplir con la reforma agraria, no obstante, el debate alrededor del artículo 61 del PND continua debido a que varios sectores lo consideran un riesgo para la propiedad privada.



"(...) yo espero que esto no desestimule ni el ofrecimiento de tierras, ni tampoco la capacidad de respuesta del sector productivo para seguir produciendo, en el caso nuestro más carne y más leche. Si hay un acuerdo compramos", señaló José Félix Lafaurie, en entrevista con EL TIEMPO, al referirse al artículo 61 del PND.

