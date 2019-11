Esta es la apuesta social del Gobierno para el Cauca

El presidente Iván Duque anunció, como medida para atender los problemas del Cauca, una estrategia integral para ese departamento que implica que, de la mano de las acciones militares contra los grupos irregulares, llegue el apoyo con programas para los caucanos.

Y buena parte de la responsabilidad de atender a las comunidades recae en el Departamento de Prosperidad Social (DPS), el cual lidera Susana Correa.



¿Qué proyectos está impulsando el DPS en el Cauca?



A través de Familias en Acción estamos atendiendo 207.000 niños, niñas y adolescentes en los 42 municipios del Cauca. En lo que tiene que ver con Jóvenes en Acción estamos esperando terminar el año con 9.900 jóvenes de este departamento en el programa.



En Mi Negocio tenemos 300 cupos para emprendedores en tres municipios, mientras que con el programa Iraca -relacionado con la línea productiva y seguridad alimentaria, o sea huerta casera o crianza de animales- tenemos 3.100 beneficiarios en Almaguer, Totoró, Guapi y Timbiquí.



Pero también estamos con Familias en su Tierra, que es sólo para desplazados retornados o reubicados, o que dentro de la base de datos de la Unidad de Víctimas salgan con plan retorno. En este programa vamos en 3.437 cupos en Buenos Aires, Caloto, El Tambo, Timbío, Timbiquí, Morales, Piamonte y Rosas.



Igualmente estamos con Resa Étnico, que se enfoca en lo vinculado con la seguridad alimentaria de las costumbres de las etnias. Es un programa para consejos comunitarios afros o para resguardos indígenas. Tenemos 800 beneficiarios en Caloto y Santander de Quilichao.



Y acabamos de iniciar un programa que se llama Emprendimiento Colectivo, que ha sido muy exitoso en los departamentos donde lo hemos implementado. Con este programa en el Cauca vamos a atender 26 resguardos indígenas.



En lo que tiene que ver con infraestructura social, ¿qué se ha hecho?

​

En lo que tiene que ver con infraestructura social y hábitat tenemos 41 proyectos de infraestructura para más de 80.000 beneficiarios en 29 municipios, incluyendo todos los municipios del norte del Cauca.



¿Estamos hablando de cuantos programas y una inversión de cuánto?

​

Estamos hablando de ocho programas y vamos a atender a más de 300.000 personas.



¿Y cuánta plata?

​

Son más de 210.000 millones de pesos.

Una claridad, ¿estos son programas que ya están en ejecución o que se van a poner en marcha hasta ahora?



Lo que quisimos hacer fue el Plan Social del Cauca. Nosotros tenemos una parte grande de este proceso, pero aquí está todo el Gobierno. Por ejemplo, la Alta Consejería para la Estabilización tiene una parte importante, además del Departamento Nacional de Planeación.



Tenemos una parte muy importante porque el Cauca es el segundo departamento que tiene más pobres en Colombia, por eso para nosotros es un objetivo claro.



Usted me habla de 300.000 personas beneficiadas con los programas del Gobierno. ¿Todas se alcanzan a beneficiar este año?



En su gran mayoría, digamos por lo menos el 80 por ciento se benefician este año, aunque de pronto algunas obras de infraestructura pasan para el año entrante, pero para principios del año.



Por ejemplo, Mi Negocio, Iraca, Familias en su Tierra, Emprendimiento Colectivo, Resa Étnica, todos esos ya comenzaron, pero apenas vamos a empezar a capitalizar a la gente de aquí a diciembre.



Es decir, ¿están alistando la plata para ellos?

​

Hay unos a los que les damos la plata, a otros les damos los equipos. Todo depende del programa.



¿Por qué están priorizando el Cauca?

​

Para nosotros es un departamento prioritario porque como te lo he dicho es el segundo departamento que tiene más pobres en Colombia, no en porcentaje de población, sino el número de pobres. Estamos hablando de 322.000 personas en Cauca en pobreza extrema.



Una queja recurrente de las comunidades es que el Gobierno llega con algunos de estos programas, ejecuta una parte y se va. ¿El año entrante van a continuar ustedes con estos proyectos en el Cauca?

​

Claro. El año entrante no será muy amplio en presupuesto, pero vamos con toda para seguir ayudando estos departamentos con esta existencia. A los caucanos queremos decirles que para nosotros son prioridad, porque para el gobierno del presidente Duque la equidad, el emprendimiento y la legalidad son sus pilares.



