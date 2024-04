Caso Timothy Alan Livingston: Viceministerio de la mujer da su visión ante la controversia

Diana Gómez es la máxima representante del gobierno de Gustavo Petro en temas de mujeres, es la viceministra de las mujeres. En medio del escándalo por el presunto caso de violencia sexual en contra de dos niñas por parte del estadounidense Timothy Alan Livingston, la funcionaria habló con EL TIEMPO del panorama de explotación sexual en Medellín y otras ciudades del país. Asimismo expresó que debe tomarse acciones contra este flagelo, pero cuestionó que la estrategia planteada por el alcalde Federico Gutiérrez se la adecuada.

Diana Gómez, viceministra para la Mujer. Foto:@MinIgualdad_Col Compartir

¿Cómo han visto esta situación de explotación sexual en ciudades como Medellín, sobre todo ante el caso de Timothy Alan Livingston?



Desde el viceministerio de las Mujeres estamos muy preocupadas por la situación de explotación sexual que viven mujeres, niñas, niños y adolescentes. Esta es nuestra postura: debe haber castigos ejemplares y sin beneficios penales. El Estado debe restablecer los derechos de las víctimas de estas prácticas. Rechazamos lo que ha ocurrido y nos basamos en esa posición.

¿Cuál ha sido la gestión ante estos hechos que han ocurrido en Medellín pero que también tienen sucesos similares en Cartagena y otras ciudades?

Nosotros estamos tomando todas las acciones para que la explotación sexual sea sancionada. Ahora que entra una directora para las actividades sexuales pagas, en articulación con la dirección de prevención de violencias, trabajaremos para erradicar la explotación sexual del país. Obviamente este no es un ejercicio de un día para el otro, pero estamos en la tarea de construir una estrategia para evitar que estos casos ocurran. Estamos trabajando en una articulación con los gobiernos locales y departamentales porque es una situación preocupante.

¿Qué opinan de las acciones tomadas por Federico Gutiérrez en respuesta a este caso? ¿Son suficientes?

Más que centrarnos en lo que hizo Federico Gutiérrez, lo que nosotros hemos venido revisando es cuáles son las mejores aproximaciones a la explotación sexual y la trata de personas y lo que hemos revisado es que las acciones prohibicionistas lo que hacen es profundizar los contextos de violencia para las mujeres. Las personas que ejercen las actividades sexuales pagas terminan siendo más vulneradas. Desde el Viceministerio de las Mujeres reconocemos que hay mujeres que ejercen estas actividades de forma voluntaria y otras son explotadas. Por lo que debemos es garantizar los derechos de las mujeres que están en estas actividades. Los enfoques prohibicionistas no tienen una apuesta de transformación estructural de las mujeres por lo que terminan es poniéndolas en mayor riesgo. Desde la dirección de actividades sexuales pagas buscamos es garantizar los derechos de las mujeres en estas labores. Nuestro objetivo a mediano y largo plazo es brindar garantías para que las mujeres cuenten con las condiciones para hacer estas labores y también tener la posibilidad de otras alternativas de vida.

Ya que habla del prohibicionismo, grupos feministas de Medellín han dicho que esa convivencia con la prostitución ha abierto la puerta a la explotación sexual, sobre todo en menores de edad...

La prostitución es un problema estructural de las sociedades patriarcales en las que vivimos. Eso lo reconocemos en el Viceministerio de las Mujeres y el Gobierno. No tenemos interés en fomentar la prostitución pero sí garantizar los derechos de las personas que están en actividades sexuales pagas. No podemos desconocer las sentencias de la corte que nos llaman a garantizar los derechos de las personas que ejercen estas actividades. Nuestra posición no es de fomento de la prostitución, sino de garantías y de avanzar en un plan de acción que permitan opciones para las mujeres que están en dichas actividades y deciden salir de ellas. No queremos desconocer también que hay distintos colectivos feministas: hay abolicionistas y también hay mujeres que se reconocen como trabajadoras sexuales, No podemos desconocer esa autoidentificación y lo que nos compete es garantizar derechos. Pero hay que recordar que no fomentamos la prostitución como estilo de vida.

¿Desde el Viceministerio ya han tomado alguna acción ante este caso? ¿Han entrado en diálogo con las autoridades de Medellín?

Estamos esperando que se posesione Charlotte Schneider Callejas, que es la directora de actividades sexuales pagas, y de Viviana Peñaranda, directora de la prevención y atención de violencias, para construir una interlocución con la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín. Ya hace unas semanas estuvimos en la ciudad en la mesa de prevención de feminicidios y otras violencias y construimos una hoja de ruta para la prevención de estas acciones. Con base a esto construiremos la ruta de atención, de la mano del alcalde Federico Gutiérrez.

¿En esa hoja de ruta hay un capítulo especial frente a las redes de explotación sexual?

La Policía debe tener una acción decidida para perseguir este delito de trata y explotación sexual. Pero hay que tener el cuidado de que esas acciones garanticen los derechos de las mujeres. Desde el Viceministerio nos preocupa que haya acciones que terminen poniendo más en riesgo la vida de las mujeres. Pero sí necesitamos que estos grupos que se lucran del cuerpo de las mujeres tengan las correspondientes sanciones judiciales.

Ya que habla de esa situación, una de las preocupaciones expuestas por grupos feministas es que la decisión del alcalde Gutiérrez termine impactando de mala manera a las mujeres que ejercen las actividades sexuales pagas. ¿Existe algún trabajo con la Policía para abordar esta problemática?

Estamos centradas en el tema de prevención y estamos haciendo toda la articulación para abordar este tema de trata y explotación sexual, También estamos trabajando con el Ministerio del Interior, que tiene a cargo el tema de trata. Queremos tener una acción más decidida.

Es decir, el enfoque que tienen ustedes como viceministerio es que la acción prohibicionista puede ahondar en las violencias contra las mujeres víctimas de la explotación sexual...

Decirlo así es complicado. Vamos a tomar acciones de cara a la explotación sexual y la trata, pero debe haber una diferenciación clara de cómo abordar el fenómeno. Hay que abordar esta situación teniendo claro quiénes son los que están delinquiendo por un lado y por el otro lado darle la máxima protección a las víctimas. Además hay que hacer una diferenciación entre explotación sexual y trata y quienes se reconocen como trabajadoras sexuales.